উখিয়ায় সৈকতে মাছ ধরতে গিয়ে দুই কিশোর নিখোঁজ

উখিয়ায় সৈকতে মাছ ধরতে গিয়ে দুই কিশোর নিখোঁজ
কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভের উখিয়া অংশে মাছ ধরতে গিয়ে সাগরে দুই কিশোর নিখোঁজ হয়েছে। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) ভোরে উখিয়া উপজেলার জালিয়াপালং ইউনিয়নের মনখালী এলাকার সুইজারল্যান্ড পয়েন্টে দিকে এ ঘটনা ঘটে।
নিখোঁজরা হলো- উখিয়ার মনখালীর বাসিন্দা নুর হোসেনের ছেলে হাবিবুল আবছার (১৬) ও নাজির হোসেনের ছেলে মোহাম্মদ সাঈম (১৫)। তারা দুজনই মাদারবনিয়া উপকূলীয় উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।
স্থানীয় সূত্র জানায়, এলাকার ছয় কিশোর একসাথে সমুদ্রসৈকতে মাছ ধরতে যায়। তাদের মাঝে হাবিবুল আবছার ও মোহাম্মদ সাঈম হঠাৎ জোয়ারের পানির তোড়ে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়।
মনখালীর আব্দুর রহমান নামের এক বাসিন্দা জানান, সকালের দিকে ছেলেগুলো মাছ ধরতে যায়। হঠাৎ স্রোতে পড়ে যাওয়ায় দুজনকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নিখোঁজ কিশোরদের দ্রুত খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। আমরা প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করছি৷
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ইনানী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ দুর্জয় সরকার বলেন, খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছাই ও উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করি।
উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক বলেন, নিখোঁজ দুই শিক্ষার্থীর বিষয়ে আমরা খবর পেয়েই তৎপর হয়েছি। ইনানী পুলিশ ফাঁড়ির একটি দল স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে। পাশাপাশি কোস্টগার্ড ও ফায়ার সার্ভিসকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। পরিবার ও স্থানীয়দের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখার পাশাপাশি জোয়ার-ভাটার সময় বিবেচনায় নিয়ে আমরা উদ্ধার তৎপরতা অব্যাহত রাখছি।
