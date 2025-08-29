  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুর

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:৪১ পিএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫
ফরিদপুরের মধুখালীতে বাজার ব্যবসায়ী পরিষদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন মির্জা মাঝহারুল ইসলাম মিলন নামের যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এক আসামি। ইতোমধ্যে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন তিনি। নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়মিত ফেসবুকে প্রচার করছেন তিনি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মির্জা মাঝহারুল ইসলাম মিলন মধুখালী পৌর সদরের গোন্দারদিয়া গ্রামের প্রয়াত মির্জা আকরামুজ্জামানের ছেলে। তিনি ফরিদপুর চিনিকল শ্রমিক ইউনিয়ন এবং মধুখালী বাজার ব্যবসায়ী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পাশাপাশি জেলা শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক কমিটিরও সদস্য ছিলেন।

গত ১০ জুলাই ফরিদপুর জেলা ও দায়রা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিচারক চিনিকল শ্রমিক মধুখালীর বাসিন্দা শাহ মোহাম্মদ রাজন হত্যা মামলায় মির্জা মাঝহারুল ইসলাম মিলনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন। রায় ঘোষণার পর তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। সাজা ঘোষণার দিন তার ফেসবুক আইডি ‘মির্জা মিলন’ থেকে শুভাকাঙ্ক্ষীদের উদ্দেশে লেখা হয়, ‘হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আমি নির্দোষ, আইনের মধ্য দিয়ে আপনাদের মাঝে ফিরে আসব। এর পর থেকে তার ফেসবুক আইডি থেকে বাজার ব্যবসায়ী পরিষদ নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

গত ২৫ আগস্ট তার ফেসবুক আইডি থেকে তিনটি পোস্ট দেওয়া হয়। প্রথম পোস্টে লেখা হয়, আমি আপনাদের মির্জা মাঝহারুল ইসলাম মিলন। বিগত নির্বাচনে এ মধুখালী বাজার ব্যবসায়ীদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছি। আসন্ন নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হিসেবে আপনাদের সবার সহযোগিতা, দোয়া ও আশীর্বাদ একান্তভাবে কামনা করছি।

অন্য দুটি পোস্ট দেওয়া হয় পোস্টার আকারে। বড় করে নিজের ছবি ব্যবহার করে সেখানে সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয় এবং মধুখালী বাজার ব্যবসায়ীদের কাছে ‘দোয়া, আশীর্বাদ ও সমর্থন’ কামনা করা হয়।

বাজার ব্যবসায়ী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর এই নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে। বৃহস্পতিবার মনোনয়ন ফরম কেনার শেষ দিন বিকেলে মির্জা মাঝহারুল ইসলাম মিলনের বড় ভাই মির্জা শাহরিয়া লোটাস তার ভাইয়ের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনয়ন ফরম ক্রয় করেন। পরে মনোনয়ন ফরম ক্রয়ের ছবি ফেসবুক আইডিতে আপলোড করা হয়। ছবির ক্যাপশনে লেখা হয়, আমার প্রিয় মধুখালী বাজার ব্যবসায়ীবৃন্দ, আসন্ন নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনয়ন কিনতে বাধা দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত আপনাদের দোয়া-আশীর্বাদে মনোনয়ন কিনতে পেরেছি। আমার জন্য দোয়া করবেন।

এ ব্যাপারে মির্জা মাঝহারুল ইসলাম মিলনের ভাই মির্জা শাহরিয়া লোটাস জানান, ‘আমার ভাই উচ্চ আদালতে আপিল করেছেন। তাই নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কোনো বাধা নেই। মিলনের ফেসবুক আইডি বর্তমানে মিলনের ছেলে মুগ্ধ ব্যবহার করছেন।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মধুখালী বাজার ব্যবসায়ী পরিষদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক আবু সাঈদ মিয়া বলেন, ‘বাজার ব্যবসায়ী পরিষদের গঠনতন্ত্র মোতাবেক ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। তবে নিম্ন আদালতের রায় যদি উচ্চ আদালতে আপিলের মাধ্যমে স্থগিত হয়, তাহলে তিনি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন যদি রায়ের স্থগিতাদেশ না থাকে, তাহলে বাছাইপর্বে তার মনোনয়ন পত্র বাতিল হয়ে যাবে।’

জানতে চাইলে ফরিদপুর কারাগারের সুপার নজরুল ইসলাম বলেন, ‘কারাগারে থেকে কোনো কয়েদি মোবাইল, ফেসবুক ব্যবহার করার কোনো সুযোগ নেই। সম্ভবত ওই আইডি অন্য কেউ ব্যবহার করছেন।’

বিষয়টি নিয়ে ফরিদপুর জজ কোর্টের আইনজীবী মানিক কুমার মজুমদার বলেন, কোন ব্যক্তি কারাগারে থাকলে তার নামে ফেসবুক ব্যবহার করা হলে সেটা ফেক আইডি হয়ে যায়। ফেক আইডি ব্যবহার করা আইনগতভাবে দণ্ডনীয়। পুলিশ চাইলে এ বিষয়ে সাইবার নিরাপত্তা আইনে ব্যবস্থা নিতে পারে।’

এ বিষয়ে ফরিদপুর জজ কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী শাহজাহান বলেন, ‘একজনের ফেসবুক আইডি অন্যজন ব্যবহার করতে পারেন না। এটা সাইবার নিরাপত্তা আইনে অপরাধ এবং এ ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ।’

