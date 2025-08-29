নারিকেল চুরি নিয়ে দ্বন্দ্বে ছুরিকাঘাতে বিএনপি নেতা নিহত

নারিকেল চুরি নিয়ে দ্বন্দ্বে ছুরিকাঘাতে বিএনপি নেতা নিহত
পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় নারিকেল চুরি নিয়ে দ্বন্দ্বে চোরের হাতে রেজাউল করিম ঝন্টু নামে এক বিএনপি নেতা নিহত হয়েছেন।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) উপজেলার ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের শিয়ালকাঠী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রেজাউল ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের উত্তর শিয়ালকাঠী গ্রামের আইউব আলী খলিফার ছেলে ও ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভান্ডারিয়া উপজেলার উত্তর শিয়ালকাঠী গ্রামের আব্দুল হালিমের বাড়ি থেকে বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে বেশ কিছু নারিকেল পেড়ে নেন একই এলাকার মজিবুর খানের ছেলে রুবেল খান। এ ঘটনায় ওই রাতেই হালিমের ছেলে মাসুদ থানায় অভিযোগ দেন ও তার স্বজন ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ঝন্টুকে জানান। ঝন্টু ওই রাতেই রুবেলকে নারিকেল ফিরিয়ে দিতে বলেন। রুবেল ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ন্টুকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯দিকে ঝন্টু মাসুদদের বাড়ির সামনে গেলে রুবেল তার সঙ্গে থাকা ছুরি দিয়ে বেশ কয়েকটি আঘাত করেন। এতে সে মারাত্মক জখম হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার করে ভান্ডারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ভান্ডারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. খায়রুল বাশার জানান, শুক্রবার সকালে রেজাউল করিম ঝন্টু নামের এক ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়।
ভান্ডারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহাঙ্গির হোসেন জানান, রেজাউল করিম ঝন্টুর মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত রুবেলকে আটকের চেষ্টা চলছে।
