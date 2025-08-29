বেনাপোলে বাড়ির সামনে কসাইকে গলা কেটে হত্যা

বেনাপোলে বাড়ির সামনে কসাইকে গলা কেটে হত্যা
যশোরের বেনাপোলে মিজানুর রহমান সর্দার (৪৩) নামে এক কসাইকে গলা কেটে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) গভীর রাতে বেনাপোল পোর্ট থানার ছোটআঁচড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মিজানুর রহমান সর্দার বেনাপোল পোর্ট থানার ছোট আঁচড়া গ্রামের হানিফ আলী সর্দারের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, মিজানুর বেনাপোল চেকপোস্টে একটি কসাইয়ের দোকানে গরু কাটার কাজ করতেন। প্রতিদিন তিনি ভোরে ওঠে কাজে যান। শুক্রবারও তার কসাইয়ের দোকানে কাজ করতে যাওয়ার কথা ছিল। কারো সঙ্গে তার কোনো ঝগড়া বিবাদ ছিল না। তিনি সবার সঙ্গে মিলে মিশে থাকতেন। সকালে ঘুম থেকে ওঠে শোনা যায় কে বা কারা বাড়ির গেটের সামনের উঠানে গলা কেটে হত্যা করে রেখে গেছে।
নিহতের ভাই খায়রুল ইসলাম জানান, আমার ভাইয়ের সঙ্গে কারও কোনো শত্রুতা ছিল না। তিনি একটা কসাইয়ের দোকানে কাজ করতেন। প্রতিদিনের মতো আজও কাজে যাওয়ার কথা ছিল। রাত পৌনে ৩টার দিকে কে বা কারা তাকে ফোন দিয়ে ডাকলে ভাই তার কাজে ব্যবহৃত ছুরি নিয়ে বের হন। পরে দেখি কে বা কারা গেটের ভেতরে তাকে গলা কেটে হত্যা করে চলে গেছে।
বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসেল মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, দুর্বৃত্তরা তাকে কেন গলা কেটে হত্যা করেছে এটা তদন্ত না করে কোনো কিছু বলা সম্ভব না। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন। মরদেহের পাশ থেকে একটি রক্তমাখা ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
মো. জামাল হোসেন/এমএন/এএসএম