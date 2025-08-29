বেনাপোলে তলিয়ে গেছে শতাধিক বাড়িঘর

বেনাপোলে তলিয়ে গেছে শতাধিক বাড়িঘর
টানা বৃষ্টি ও ভারতের উজানের পানিতে তলিয়ে গেছে বেনাপোল সীমান্তের বাহাদুরপুর ইউনিয়নের শতাধিক বাড়িঘর। পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন ওই এলাকার কয়েক হাজার মানুষ।
স্থানীয়রা জানান, ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামে পানি প্রবেশ করেছে। সর্বাংহুদা গ্রামে বাচ্চারা নৌকায় করে যাতায়াত করছেন। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলসহ প্রায় ১৫০টি কাঁচা পাকা ঘর ও রঘুনাথপুর, ঘিবা, ধান্যখোলা, বোয়ালিয়াসহ আরও কয়েকটি গ্রামের শত শত ঘর বাড়ি পানিবন্দি হয়ে আছে। তারা দেড় মাস ধরে অসহায় অবস্থায় জীবন যাপন করছেন।
সর্বাংহুদা গ্রামের ওয়ার্ড বিএনপির সহ-সভাপতি জিয়াউর রহমান জানান, ভারী বর্ষা ও ভারতীয় পানি আসার কারণে বন্যা সৃষ্টি হয়েছে। তবে সর্বাংহুদা গ্রামসহ কয়েকটি গ্রাম বন্যায় কবলিত পানিবন্দি এলাকার অসহায় মানুষরা এখনো পর্যন্ত কোনো সরকারি অনুদান পাননি।
এবিষয়ে শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ডা. কাজী নাজিব হাসান জানান, সর্বাংহুদা, রঘুনাথপুর, ঘিবা, এলাকার মানুষ প্রতিবছর ভারতীয় উজানের পানির ঢলে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। উপজেলার পক্ষ থেকে আপাতত ১৬ টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি ইউনিয়নে এ চাল বিতরণ করা হয়েছে। বন্যা কবলিত অসহায় মানুষের আশ্রয় কেন্দ্রে পানিবন্দি পরিবারের মাঝে শুকনো ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
মো. জামাল হোসেন/আরএইচ/এএসএম