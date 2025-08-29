বালু উত্তোলন নিয়ে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি গাইবান্ধা
প্রকাশিত: ০৯:০৬ পিএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে বালু উত্তোলনকে কেন্দ্র করে বিএনপির দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে সাংবাদিকসহ ১০ জন আহত হয়েছেন।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার মহিমাগঞ্জ ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামে এ সংঘর্ষ হয়।

স্থানীয়রা জানান, মহিমাগঞ্জ ইউনিয়ন বিএনপির নবনির্বাচিত সভাপতি আবু সুফিয়ান সুজা ও ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব নাজিম উদ্দিন আলমের মধ্যে নদী থেকে বালু উত্তোলনকে কেন্দ্র করে বিরোধ চলছিল। তারা দুজনই ওই ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা। শুক্রবার জুমার নামাজের পর দু’পক্ষের লোকজনের মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি হয়। পরে ইট-পাটকেল নিক্ষেপসহ লাঠিসোঁটা নিয়ে সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের কমপক্ষে ১০ জন আহত হন।

খবর পেয়ে গোবিন্দগঞ্জ থানা থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতদের সোনাতলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে আবু সুফিয়ান সুজা ও নাজিম উদ্দিন আলমের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাদের ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। রাত সাড়ে ৭টায় প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত গ্রামে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ পাঠানোর পর সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আনোয়ার আল শামীম/এমএন/এএসএম

