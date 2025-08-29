  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লা

শোডাউনের প্রস্তুতিকালে কিশোর গ্যাংয়ের ২১ সদস্য আটক

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:১৪ পিএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫
শোডাউনের প্রস্তুতিকালে কিশোর গ্যাংয়ের ২১ সদস্য আটক

কুমিল্লা নগরীতে শোডাউনের প্রস্তুতিকালে কিশোর গ্যাং গ্রুপ ‘কিং স্কোয়ার্ড’র ২১ সদস্যকে আটক করেছেন পুলিশ। এসময় তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র জব্দ করা হয়েছে।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বিকেলে নগরীর হাউজিং এলাকার কেটিসিসি মাঠ থেকে তাদের আটক করা হয়।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় কুমিল্লা কোতয়ালী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আটকরা হলেন- রাকিব হোসেন সামির (১৯), সাইফুল ইসলাম মিজান (২১), ফাহিম (১৬), শাওন(১৭), ইমন (১৮), সিফাত (১৭), রানা (১৮), জাহিদুল ইসলাম রাকিব (২১), নাজমুল হাসান তুষার (১৮), শিমুল (১৭), জিহাদ (১৫), আসাদুল (১৬), সাকিব আল হাসান (১৭), নাইমুল (১৫), ইব্রাহিম জোবায়ের (১৬), রাসেল (১৯), সাহেদ হোসেন হৃদয় (১৭), সাকিব আল হাসান নীরব (১৬), রাব্বি (১৬), সম্রাট (১৭) ও সাইমন (১৮)।

ওসি মহিনুল ইসলাম জানান, পূর্ব থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ঘোষণা দিয়ে কিশোর গ্যাং গ্রুপ কিং স্কোয়ার্ড শুক্রবার বিকেল সোয়া ৩টার দিকে নগরীর হাউজিং এলাকায় কেটিসিসির মাঠে শোডাউনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। খবর পেয়ে কোতয়ালী মডেল থানা পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে গ্রুপের ২১ সদস্যকে আটক করে। এসময় তাদের সঙ্গে থাকা চাপাতি, চাইনিজ কুড়াল, হকিস্টিক ও লোহার রডসহ বিভিন্ন ধরনের দেশীয় অস্ত্র জব্দ করা হয়।

রাত সোয়া ৮টায় প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আটকদের বিরুদ্ধ মামলার প্রস্তুতি চলছে। শনিবার (৩০ আগস্ট) সকালে তাদের কুমিল্লা আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান।

