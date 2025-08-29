সুনামগঞ্জ
জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ভাগনের হাতে মামা খুন
সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে পূর্ব শত্রুতার জেরে ভাগনের হাতে মামা খুন হয়েছেন। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার কলকলিয়া ইউনিয়নের উত্তর নাদামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহতের নাম ছালিক মিয়া। তিনি উত্তর নাদামপুর গ্রামের মৃত মাহতাব মিয়ার ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ছালিক মিয়ার সঙ্গে ভাগনে দিলদার খানের জায়গা নিয়ে বিরোধ চলছে। সে বিরোধের জেরে শুক্রবার বিকালে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রসহ দিলদার খান তার লোকজনকে নিয়ে ছালিক মিয়ার ওপর হামলা চালায়। এতে ছালিক মিয়া গুরুতর আহত হন। পরে তাকে জগন্নাথপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
জগন্নাথপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজ ইমতিয়াজ ভূঞা বলেন, ‘ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আসামিদের ধরার জন্য অভিযান চলছে।’
