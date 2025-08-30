নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে চাঁপাইনবাবগঞ্জে সড়ক অবরোধ
নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে চাঁপাইনবাবগঞ্জে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন দলটির নেতাকর্মীরা।
শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুর ১টার দিকে শহরের বিশ্বরোড মোড়ে এই কর্মসূচি পালন করে গণঅধিকার পরিষদ ও ছাত্র অধিকার পরিষদ।
অবরোধের কারণে প্রায় ৩০ মিনিট ওই সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সড়কের দুই দিকে আটকা পড়ে আমদানি পণ্যবাহী ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহন। পরে পুলিশের অনুরোধে অবরোধ তুলে নেন নেতাকর্মীরা।
ট্রাকচালক আসাদুল ইসলাম বলেন, সোনা মসজিদ থেকে পণ্য বোঝাই ট্রাক নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। বিশ্বরোড মোড়ে এসে দেখি টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করেছে গণঅধিকার পরিষদ ও ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়ি। ৩০ মিনিট পর পুলিশ এসে যান চলাচল স্বাভাবিক করেছে। পরে ট্রাক নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মতিউর রহমান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। গণঅধিকার পরিষদ ও ছাত্র অধিকার পরিষদের সঙ্গে কথা বলে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে।
সোহান মাহমুদ/এমএন/এমএস