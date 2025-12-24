সিলেট-৪
অবশেষে দ্বন্দ্বের অবসান, হাত মেলালেন আরিফ-হাকিম
সিলেট-৪ (জৈন্তাপুর-গোয়াইনঘাট-কোম্পানীগঞ্জ) আসনে বিএনপির প্রার্থী সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর সঙ্গে হাত মেলালেন দলটির অপর মনোনয়নপ্রত্যাশী আবদুল হাকিম চৌধুরী।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) এই দুই নেতার উপস্থিতিতে গোয়াইনঘাট উপজেলা শহীদ মিনার চত্বরে এক কর্মিসভায় ধানের শীষকে বিজয়ী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ঘোষণা দেন দুজন। এরই মধ্য দিয়ে অবসান ঘটলো আরিফ-হাকিমের দ্বন্দ্ব।
গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল হাকিম চৌধুরী দলের মনোনয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন। স্থানীয়ভাবে বেশ জনপ্রিয়তা থাকায় তিনি মনোনয়ন প্রত্যাশীদের তালিকায় শীর্ষে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই আসনে সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীকে দলীয় মনোনয়ন দেয় বিএনপি। তবুও মাঠ ছাড়েননি আবদুল হাকিম।
আরিফের বিরুদ্ধে শক্ত বলয় তৈরি করে এতদিন নির্বাচনের তুমুল প্রচারণায় ছিলেন হাকিমের কর্মী-সমর্থকরা। ‘বহিরাগত’ উল্লেখ করে আরিফের বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী এক হয়ে ধানের শীষকে বিজয়ী করার ঘোষণা দিয়েছেন।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টায় গোয়াইনঘাট উপজেলা শহীদ মিনার চত্বরে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে ওই কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়। গোয়াইনঘাট উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাহবুব আলমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন এবং উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক শাহজাহান সিদ্দিকীর যৌথ পরিচালনায় এ সভা হয়।
সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিলেট-৪ আসনে ধানের শীষের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, ‘বিএনপি বিশাল রাজনৈতিক দল, বিশাল একটি পরিবার। নির্বাচন এলে আমরা অনেকেই মনোনয়ন চাই। সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী হতে চাই। কিন্তু দল একজনকেই মনোনয়ন দেয়। মনোনয়ন বঞ্চিত আব্দুল হাকিম চৌধুরী ও হেলাল উদ্দিনও বিএনপির যোগ্য পদপ্রার্থী। তারা আমার ভাই, আমার এই মনোনয়ন শুধু আমার নয় এটা তাদের এবং সবার। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা, সমর্থনে আমাদের দলীয় প্রতীক ধানের শীষকে বিজয়ী করতে হবে।’
এসময় তিনি আরও বলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী কাউকেই ছোট ভাবার কোনো অবকাশ নেই। তাই ভেদাভেদ ভুলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিএনপি তথা ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।
আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান একদিন পরই দেশে ফিরছেন। তিনি দেশে ফিরলেই বিএনপি সারা দেশে আরও জেগে উঠবে, সবাই আরও উজ্জীবিত হয়ে বিএনপি তথা ধানের শীষের জন্য কাজ করবে।
অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিম চৌধুরী বলেন, আমিও সিলেট-৪ আসনে ধানের শীষের মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলাম। কিন্তু দল আরিফুল হক চৌধুরীকে ধানের শীষের মনোনয়ন দিয়েছে। যেহেতু দলের ঊর্ধ্বে কোনো ব্যক্তি নয়, তাই আমরা সবাই ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে আরিফুল হক চৌধুরী তথা ধানের শীষের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ। ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে।
কর্মিসভায় বিএনপি ও এর সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন।
আহমেদ জামিল/এফএ/এএসএম