ধরা খেয়ে নিজের জুস পান করে অচেতন অজ্ঞান পার্টির সদস্য

ধরা খেয়ে নিজের জুস পান করে অচেতন অজ্ঞান পার্টির সদস্য
পাশে বসা নারী যাত্রীর সঙ্গে কৌশলে আলাপচারিতা শুরু করেন। একপর্যায়ে যাত্রী মা-মেয়েকে জুস পান করতে অনুরোধ করেন। সরল মনে কোনো সন্দেহ না করে ওই জুস পান করেন তারা। তারা অজ্ঞান হলে খুলে নেন কানের দুল ও নাকের ফুল।
শনিবার (৩০ আগস্ট) ভোরে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা চিলাহাটিগামী সীমান্ত এক্সপ্রেস ট্রেনের ’ঝ’ বগিতে এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী যাত্রীরা হলেন, কৌশিলা ও বীথি। তারা দিনাজপুরের বিরামপুর স্টেশন থেকে সৈয়দপুরে আসছিলেন। পাশের ৭৭ নম্বর সিটের যাত্রী ছিলেন অজ্ঞান পার্টি চক্রের মূল হোতা ফুল মিয়া।
রেলওয়ে পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, খুলনা থেকে ছেড়ে আসা চিলাহাটিগামী সীমান্ত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রী কৌশিলা ও বীথিকে জুস পান করান ফুল মিয়া। এতে ভুক্তভোগীরা অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাদের কানের দুল ও নাকের ফুল খুলে নেন। এ সময় পাশের যাত্রী আব্দুর রহিম (অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা) বিষয়টি আঁচ করতে পেরে ফুল মিয়াকে আটক করে ওই বগির যাত্রীদের বিষয়টি অবগত করেন। আটক ওই প্রতারক বিষয়টি অস্বীকার করলে যাত্রীরা তার কাছে থাকা জুস পান করতে বাধ্য করেন। এতে ফুল মিয়া নিজে অজ্ঞান হয়ে পড়লে সবার কাছে প্রতারণার বিষয়টি নিশ্চিত হয়। যাত্রীরা তাৎক্ষণিক ট্রেনে দায়িত্বরত রেল পুলিশকে অবগত করে তাদের হাতে তুলে দেয়।
সৈয়দপুর রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদ-উন নবী জাগো নিউজকে বলেন, ‘অজ্ঞান পার্টির মূলহোতাসহ দুই নারী যাত্রীকে সৈয়দপুর রেলওয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় কৌশিলা রায়ের ছেলে রবীন্দ্র নাথ রায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। ভুক্তভোগী ও আসামির জ্ঞান ফিরলে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
আমিরুল হক/আরএইচ/এমএস