দিনাজপুর
যাত্রা বিরতির দাবিতে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস আটকে বিক্ষোভ
দিনাজপুরের বোচাগঞ্জের সেতাবগঞ্জ রেলস্টেশনে পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের যাত্রা বিরতির দাবিতে রেলপথ অবরোধ করেছে স্থানীয়রা। এ সময় অবরোধকারীরা ট্রেনটি পাঁচ মিনিট আটকে রাখেন।
শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুর ১টা থেকে শুরু হওয়া এ কর্মসূচিতে বোচাগঞ্জ, কাহারোল, বিরল ও আংশিকভাবে পীরগঞ্জের এলাকাবাসী অংশ নেন।
আন্দোলনকারীরা বলেন, সেতাবগঞ্জ একটি শিল্প এলাকা। এখানে জেলার একমাত্র চিনিকলসহ অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পাশাপাশি পাশের কয়েকটি উপজেলার মানুষও সেতাবগঞ্জ রেলস্টেশনের ওপর নির্ভরশীল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও নিরাপদ যোগাযোগের স্বার্থে সেতাবগঞ্জে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনের বিরতি জরুরি।
পরে অবরোধ শেষে আন্দোলনকারীরা ট্রেনের বিরতির দাবিতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর একটি স্মারকলিপি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট জমা দেন।
এসময় সেতাবগঞ্জ পৌর বিএনপির সভাপতি ও জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি মো. নওশাদ আলী, দিনাজপুর-২ (বিরল- বোচাগঞ্জ) ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত এমপি প্রার্থী মুহাম্মাদ রেদওয়ানুল কারীম রাবিদ, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি মাইনুল ইসলাম বুলু, সাধারণ সম্পাদক এমওয়ালী ফ্লাড, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) বোচাগঞ্জ উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারী এমএ তাফসীর হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এ বিষয়ে বোচাগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মারুফ হাসান বলেন, ‘আমি স্মারকলিপি হাতে পেয়েছি। রেল উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি পাঠিয়ে দিবো। এটা বোচাগঞ্জের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি। পঞ্চগড় এক্সপ্রেস সেতাবগঞ্জ স্টেশনে বিরতি পেলে সেটি ইতিবাচক দিক হবে।
এমদাদুল হক মিলন/আরএইচ/জেআইএম