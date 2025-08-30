  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় মহাসড়ক অবরোধ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৩০ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার অংশে অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা/ছবি-জাগো নিউজ

ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার অংশে অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন দলটির নেতাকর্মীরা।

শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুরে মহাসড়কের কুমিল্লার কোটবাড়ি বিশ্বরোড অংশে অবরোধ করা হয়। এতে মহাসড়কের দুই পাশে অন্তত পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত যানজটের সৃষ্টি হয়।

এসময় গণঅধিকারের নেতাকর্মীদের ‘যে পথে গেছে আপা, সেই পথে যাবে জাপা’, ‘নুরের ওপর হামলা কেন, প্রশাসন জবাব চাই’, ‘দাবি এখন একটাই, জাপা নিষিদ্ধ চাই’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা গেছে।

দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অবরোধ কর্মসূচি অব্যাহত রাখেন উপস্থিত নেতাকর্মীরা। পরে প্রশাসনের অনুরোধে মহাসড়ক ছেড়ে দেন তারা। বর্তমানে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

বিক্ষোভ ও অবরোধের নেতৃত্ব দেন কুমিল্লা জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন।

উপস্থিত নেতাকর্মীরা প্রশাসনকে উদ্দেশ করে বলেন, কেন্দ্রঘোষিত কর্মসূচি হিসেবে আজ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হামলায় জড়িত এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অতি উৎসাহী সদস্যদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় না আনা হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে বড় ধরনের অবরোধ কর্মসূচি দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে ময়নামতি হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার বলেন, অবরোধের খবরে পুলিশ ঘটনাস্থলে অবস্থান নেয়। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই মহাসড়ক ত্যাগ করেন অবরোধকারীরা। বর্তমানে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

জাহিদ পাটোয়ারী/এসআর/এমএস

