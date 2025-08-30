লক্ষ্মীপুরে আওয়ামী আমলে গুমের শিকারদের ফেরত চেয়ে মানববন্ধন

লক্ষ্মীপুরে আওয়ামী আমলে গুমের শিকারদের ফেরত চেয়ে মানববন্ধন
লক্ষ্মীপুরে বিগত সরকারের আমলে গুমের শিকার বিএনপিসহ অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে। শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুরে লক্ষ্মীপুর প্রেস ক্লাবের সামনে ‘মায়ের ডাক’ নামে একটি সংগঠনের ব্যানারে এ আয়োজন হয়।
মানববন্ধনে মায়ের ডাক সংগঠনের জেলা সভাপতি ইমন ওমর, সংগঠক মোজাহিদুল ইসলাম স্বাধীন ও গুমের শিকার বিএনপি নেতা ওমর ফারুকের স্ত্রী পারভীন আক্তার বক্তব্য রাখেন। এছাড়া গুমের শিকার যুবদল নেতা ইকবাল মাহমুদ জুয়েল, বিএনপি নেতা বেলাল হোসেন, রাজু ও আলমগীরের পরিবারের সদস্য ও স্বজনরা উপস্থিত ছিলেন।
মানববন্ধনে সরকারকে উদ্দেশ্য করে বক্তারা বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের আমলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পরিচয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদেরকে গুম করা হয়েছে। গুমের ১০-১২ বছর পার হলেও কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। দ্রুত সময়ের মধ্যে গুম হওয়া ব্যক্তিদের ফেরত দিতে হবে। একইসঙ্গে যারা এই গুমের সঙ্গে জড়িত তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে।
গুম হওয়া বিএনপি নেতা ওমর ফারুকের স্ত্রী পারভীন আক্তার জানান, ২০১৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি স্বামীকে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা এলাকার এক আত্মীয়ের বাসা থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে তুলে নেওয়া হয়৷ এরপর থেকে তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।
ওমর ফারুকের ছেলে ইমন ওমর বলেন, সরকারের কাছে বারবার দাবি জানিয়েও কোনো বিচার পাইনি। গুমের শিকার মানুষগুলোর কোনো হদিস পাইনি। স্বৈরাচার বিদায়ের পর আশা করেও গুমের শিকার লোকজনের সন্ধান পাইনি। গুমের সঙ্গে জড়িতদের বিচার চেয়েছি, সেটাও পাইনি। যারা গুম-খুনের সঙ্গে জড়িত তাদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।
হাজিরপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক বেলাল হোসেনের ছেলে মোজাহিদুল ইসলাম স্বাধীন বলেন, আমার বাবাকে ২০১৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পরিচয়ে নিয়ে যাওয়া হলেও কোনো বাহিনীর কাছে তার সন্ধান পাইনি। ৫ আগস্টের পর গুমের শিকার অনেকে আয়না ঘর থেকে ছাড়া পেয়েছে। কিন্তু আমার বাবার সন্ধান পাইনি।
কাজল কায়েস/এমএন/জেআইএম