প্রকাশিত: ০৭:২১ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
দেশে ভালো মানুষ নাই: বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী

কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেছেন, ‘দেশ দলাদলিতে ভরে গেছে। দেশে ভালো মানুষ নাই। বঙ্গবন্ধুর মাথার উপর প্রস্রাব করেছে। আমার ওপর করে নাই? করেছে। মুক্তিযোদ্ধা হলে জিয়াউর রহমানের ওপর করে নাই? এইটা চলতে দেওয়া যায় না।’

শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে কাদেরিয়া বাহিনীর উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের মহাসমাবেশে তিনি স্বাগত বক্তব্যকালে এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘গত ২৮ তারিখ মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চ ৭১’ আমার বড় ভাই লতিফ সিদ্দিকী গিয়েছিলেন। তার পাশে দাঁড়িয়ে লতিফ সিদ্দিকী দুই গালে জুতা মার তালে তালে বলা হয়েছে। আজকে এ দেশে মুরব্বিদেরও মর্যাদা নাই, মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা নাই।’

কাদের সিদ্দিকী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর পর লতিফ সিদ্দিকীকে আমার নেতা বলে মানি। সেই জন্য আজকে এখানে এসেছি। আজকে আমাকে খুন করা সহজ হবে, কিন্তু আমাকে দিয়ে মিথ্যা বলানো সহজ হবে না। জাতির জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে যেতে হবে।’

মুক্তিযুদ্ধে জেলা শাখার সাবেক কোম্পানি কমান্ডার ফজলুর হক বীরপ্রতীকের সভাপতিত্বে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা বক্তব্য রাখেন।

