সিলেট সীমান্তে দুই বাংলাদেশিকে ঠেলে দিয়েছে বিএসএফ

প্রকাশিত: ০৭:৫২ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
সিলেটের জৈন্তাপুর সীমান্ত দিয়ে দুই বাংলাদেশিকে ঠেলে দিয়েছে বিএসএফ। শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুর পৌনে ১টার দিকে জৈন্তাপুর সীমান্ত দিয়ে তাদের ঠেলে পাঠানো হয়। খবর পেয়ে বিজিবি সদস্যরা তাদের আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

বিজিবি জকিগঞ্জ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফট্যানেন্ট কর্নেল জুবায়ের আনোয়ার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আটকরা হলেন, খুলনা জেলার দিঘলীয়া থানার মাধবপুর গ্রামের মৃত মোতালেব ফকিরের ছেলে হাসানুল ফকির (৫৮) ও তার স্ত্রী মোছা. আম্বিয়া (৩৫)।

স্থানীয় ও বিজিবি সূত্রে জানা যায়, শনিবার দুপুর পৌনে ১টার দিকে সীমান্তের ১৩০২ এর ৪ নম্বর সাব পিলারের বাঘছড়া এলাকা দিয়ে একজন পুরুষ ও একজন নারীকে ঠেলে দিয়েছে বিএসএফ। খবর পেয়ে জকিগঞ্জ ব্যাটলিয়নের লালাখাল বিওপির সদস্যরা তাদের আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যান। পরে তাদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে আটক করা হয়। আটকরা জানিয়েছেন ১০ বছর আগে তারা ভারতে গিয়েছিলেন।

জকিগঞ্জ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফেট্যানেন্ট কর্নেল জুবায়ের আনোয়ার জানান, আটকদের জৈন্তাপুর মডেল থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

