নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে বিএনপি বদ্ধপরিকর: তারেক রহমান

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ময়মনসিংহ
প্রকাশিত: ০৯:০৬ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, বিএনপি বিশ্বাস করে বাংলাদেশ শুধু বাঙালির নয় বরং বৈধভাবে বসবাসকারী সব জাতিগোষ্ঠীর। সব জাতিগোষ্ঠী নিয়ে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে বিএনপি বদ্ধপরিকর।

শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে ময়মনসিংহসহ ১২টি জেলার ৩৪টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। নগরীর টাউন হলের তারেক স্মৃতি অডিটরিয়ামে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

তারেক রহমান বলেন, ‌‘পাহাড় বা সমতলে সবার অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিএনপির সব কমিটিতে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। বিএনপি ক্ষমতায় এলে সরকারি চাকরি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জন্য কীভাবে সহজ করা যায় তা নিয়ে চিন্তা করবে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনের রূপরেখা ঘোষণা করা হয়েছে। নিরাপদ বাংলাদেশ নিশ্চিত করার জন্য বিএনপি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সহযোগিতা চায়। পাহাড়ি-সমতলের উন্নয়নে ৩১ দফা রূপরেখা দেয়া হয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘১৯৭৬-৭৭ সালের দিকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে বৃহত্তর ময়মনসিংহে বসবাসরত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী মানুষের বিভিন্ন সময় একাধিকবার মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেসময় শহীদ জিয়া বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকায় ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ও সাংস্কৃতিক চর্চা বিকাশের লক্ষ্যে বিরিশিরি কালচারাল একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ছাত্র হোস্টেল নির্মাণ, বিশেষ উদ্যোগে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। সমতলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সঙ্গে জিয়াউর রহমানের একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।’

ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর উদ্দেশে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আপনাদের নিজস্ব যে ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি আছে, সেটি সংরক্ষণের স্বার্থে হলেও যে কোনো মূল্যে, যে কোনো উপায়ে আপনাদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও কর্মদক্ষতা অর্জনের সুযোগগুলো গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। নিজেদের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অধিকার চর্চা এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সমানভাবে আপনাদের সক্রিয় থাকা অত্যন্ত জরুরি, যাতে শিক্ষাদানসহ আপনারা ঐক্যবদ্ধভাবে আপনাদের নাগরিক সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারেন।’

সমতলে কিংবা পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অধিকার সমুন্নত রাখার পাশাপাশি ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক মুল্যবোধ রক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ, জাতীয় সংসদ এবং দলীয়ভাবে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের কমিটিতে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তি, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠা, দেশি-বিদেশি প্রযুক্তিগত শিক্ষা, প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি, নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদান সুবিধার বিষয়গুলো বাস্তবায়নে বিএনপির ইতিবাচক পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান তারেক রহমান।

অনুষ্ঠানে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘দানবীয় সরকারের নির্যাতনের শাসনের পর একটি অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের সুযোগ এসেছে। প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করবো। সংখ্যালঘু বলা যাবে না, আমরা সবাই সমান। সবার অধিকার সমান।’

দেশে চক্রান্ত চলছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ‘ নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র চলছে। উগ্রবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। উগ্রবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে জাতিকে বিভক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকাতে হবে। কোনো ষড়যন্ত্র যেন সফল না হয়, সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।’

জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের সভাপতি মৃগেন হাগিদকের সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক জন জেত্রার সঞ্চালনায় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বিজন কান্তি সরকার, যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নেতাসহ স্থানীয় বিএনপির নেতারা বক্তব্য রাখেন।

দেশের ১২টি জেলা থেকে গারো, হাজং, বানাই, বর্মণ, কোচ, হদি সম্প্রদায়, ত্রিপুরাসহ ১৮টি জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন। প্রথমবারের মতো জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের জাতীয় প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হলেও এর আনুষ্ঠানিক পথচলা ২০০৭ সাল থেকে। পরে ২০১৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর এটিকে স্বীকৃতি ও অনুমোদন দেয় বিএনপি।

কামরুজ্জামান মিন্টু/এসআর/জেআইএম

