  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গুয়ার হাওরে তিন হাউসবোটকে জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সুনামগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৯:৫১ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
টাঙ্গুয়ার হাওরে তিন হাউসবোটকে জরিমানা

সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়া হাওরে তিনটি হাউসবোটকে এক হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সময়ে হাওরে অবৈধভাবে মাছ শিকারের আট হাজার মিটার কারেন্টের জাল জব্দ করেছে প্রশাসন।

শনিবার (৩০ আগস্ট) সন্ধ্যায় টাঙ্গুয়ার হাওরের অবৈধ কারেন্ট জাল ও হাউসবোটগুলোকে জরিমানা করেন তাহিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মেহেদী হাসান মানিক।

উপজেলা প্রশাসনের তথ্যমতে, চলতি বছর সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরে অন্যান্য বছর থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সবচেয়ে বেশি পর্যটক আসতে শুরু করে। এতে অবাধে পর্যটকদের নিয়ে হাওরে হাউসবোট চলাচল শুরু করলে হুমকিতে পড়ে হাওরের জীববৈচিত্র্য। পরে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে হাউসবোট ও পর্যটকদের জন্য ১২ নির্দেশনা জারি করা হলে সেটি কেউ না মানায় বিকেলে উপজেলা প্রশাসন হাওরে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে।

তাহিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মেহেদী হাসান মানিক বলেন, ‘জেলা প্রশাসনের ১২ নির্দেশনা না মানায় পর্যটকবাহী হাউসবোট হাওরে অবাধে চলাচল করলে তিনটি হাউসবোটকে জরিমানা করা হয়।

এসময় তাহিরপুর সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শাহরুখ আলম শান্তনু, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মাহমুদুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

লিপসন আহমেদ/আরএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।