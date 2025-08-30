নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে পিরোজপুরে মশাল মিছিল
ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে মশাল মিছিল ও সমাবেশ করেছে পিরোজপুর গণঅধিকার পরিষদ ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। শনিবার রাতে শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি মশাল মিছিল বের হয়। যা পরে এক পথসভার মাধ্যমে শেষ হয়।
এ সময়ে বক্তব্য রাখেন জেলা গণঅধিকার পরিষদের সিনিয়র সহ-সভাপতি আতিকুল ইসলাম মান্না, সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজ খান আরিফ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শাহরিয়ার অভি, জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম সমন্বয়কারী আলামিন, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান।
এ সময় বক্তারা বলেন, ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। যারা সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে নুরুল হক নুরের ওপরে হামলা চালিয়েছে অবিলম্বে তাদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনতে হবে।
মশাল মিছিল ও সমাবেশে পিরোজপুর জেলা গণঅধিকার পরিষদ, জাতীয় নাগরিক কমিটি পিরোজপুর জেলা শাখা ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
