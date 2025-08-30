চুয়াডাঙ্গায় ডিবির অভিযানে মদসহ ভারতীয় নাগরিক আটক

চুয়াডাঙ্গায় ডিবির অভিযানে মদসহ ভারতীয় নাগরিক আটক
চুয়াডাঙ্গায় ডিবি পুলিশের মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযানে ৪ বোতল মদসহ ভারতীয় এক নাগরিককে আটক করা হয়েছে। শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাটকালুগঞ্জ পুলিশ লাইন্স প্রাথমিক বিদ্যালয় গেটের সামনে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে ডিবি।
ডিবি পুলিশ জানায়, পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলার দিক নির্দেশনায় মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান জোরদার করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে এসআই সৌমিত্র সাহা ও এএসআই আবু আল ইমরান ফোর্স নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন।
আটক ব্যক্তি হলেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরপাড়া থানার চকরামপ্রসাদ গ্রামের মৃত মোজাহার মন্ডলের ছেলে মহম্মদ মহাবুল মন্ডল (৩৮)। তার কাছ থেকে ৪ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করে জব্দ করা হয়।
এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের হয়েছে বলে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান নিশ্চিত করেন।
সিএইচএম/এমএসএম