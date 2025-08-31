  2. দেশজুড়ে

রূপগঞ্জে টেক্সটাইল কারখানায় আগুন, এক ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

প্রকাশিত: ০৪:০৫ এএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে নীলিমা টেক্সটাইলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ও এলাকাবাসীর যৌথ সহযোগিতায় প্রায় এক ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

আগুনে পুড়ে গেছে কারখানাটির তৈরিকৃত তোয়ালেসহ গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র। তবে আগুনে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

শনিবার (৩০ আগস্ট) রাত সাড়ে আটটার দিকে উপজেলার গোলাকান্দায় ইউনিয়নের ঘোষবাড়ি এলাকায় নীলিমা টেক্সটাইলস মিলে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

শ্রমিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হঠাৎ করে ফ্যাক্টরির সেডের ভেতরে আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠতে থাকে। মুহূর্তেই তা ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে। তাৎক্ষণিক সবাই ভবন থেকে বেরিয়ে আসে। স্থানীয়রা সবাই মিলে আগুন নিভানোর চেষ্টা চালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কাঞ্চন ফায়ার সার্ভিসের ওয়ার হাউস ইন্সপেক্টর মাহফুজার রহমান জানিয়েছেন, রাত সাড়ে আটটার দিকে নীলিমা টেক্সটাইল মিলে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তে আগুন কারখানায় বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে কাঞ্চন ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ও এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্ট- সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে।

