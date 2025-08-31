আধিপত্য বিস্তারের জেরে কুমিল্লায় যুবককে কুপিয়ে হত্যা

আধিপত্য বিস্তারের জেরে কুমিল্লায় যুবককে কুপিয়ে হত্যা
আধিপত্য বিস্তারের জেরে কুমিল্লা নগরীর কাটাবিল এলাকায় মহরম আলী (৩৫) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।
নিহত মহরমের বিরুদ্ধে হত্যা, চাঁদাবাজি, মাদক ও ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধে থানায় অন্তত ১৮টিরও বেশি মামলা রয়েছে।
শনিবার (৩০ আগস্ট) রাত ৮ টার দিকে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
কোতয়ালী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম এ তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন।
নিহত মহরম আলী নগরীর মুরাদপুর এলাকার মৃত চারু মিয়ার ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মোটরসাইকেলযোগে মহরম নগরীর পাথুরিয়া পাড়ার দিকে যাচ্ছিলো। কাটাবিল এলাকায় পৌঁছালে পূর্ব থেকে ওৎপেতে থাকা ১৫ থেকে ২০ জনের একদল দুর্বৃত্ত তাকে কোপ দেয়। এতে তিনি ছিটকে পড়েন।
স্থানীয় অপু নামে এক ব্যক্তি জানায়, মহরম বাইক চালাচ্ছিলো। এ সময় দুর্বৃত্তরা তাকে কোপ দিলে সে ছিটকে পড়ে। প্রাণভয়ে মহরম পাশের একটি দোকানে আশ্রয় নিলে দুর্বৃত্তরা তাকে উপর্যুপরি কোপায়। গুরুতর আহত অবস্থায় মহরমকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
খবর পেয়ে তার স্বজনরা মেডিকেলে যায় ৷ নিহত মহরমের এক ছেলে এক মেয়ে রয়েছে। তার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা।
এ বিষয়ে কুমিল্লা কোতয়ালী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্তদের ধরতে অভিযান চলছে। এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের জেরে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
