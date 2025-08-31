নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গ্রেফতার
নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা মোয়াজ্জেম হোসেন বাবলুকে বিস্ফোরক আইনে দুইটি মামলায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শনিবার (৩০ আগস্ট) সন্ধ্যায় উপজেলার বনপাড়া পৌর এলাকায় নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
মোয়াজ্জেম হোমেন বাবলু ২০২৪ সালের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। তিনি বনপাড়া পৌর এলাকার বাসিন্দা।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম সারোয়ার হোসেন বলেন, গত বছর ৫ আগস্ট জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী বিস্ফোরক আইনে দুইটি মামলায় আসামি হিসেবে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
আরকেআর/এমএসএম