ঠাকুরগাঁওয়ের সাবেক এমপি ইমদাদুল হক মারা গেছেন

ঠাকুরগাঁও
প্রকাশিত: ১২:৪২ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ঠাকুরগাঁওয়ের সাবেক এমপি ইমদাদুল হক মারা গেছেন

ঠাকুরগাঁও-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) ও পীরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ইমদাদুল হক মারা গেছেন।

শনিবার (৩০ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেলে পীরগঞ্জের পারিবারিক কবরস্থানে জানাজার নামাজ শেষে তাকে দাফন করা হবে বলে জানা গেছে।

ঠাকুরগাঁও-৩ আসনে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন ইমদাদুল হক। তিনি পীরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি দায়িত্ব পালন করছিলেন।

