ট্রেন আটকে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগ বন্ধ

ট্রেন আটকে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগ বন্ধ
কৃষিবিদ ঐক্য পরিষদ ঘোষিত তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ পথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ময়মনসিংহের জব্বারের মোড়ে ঢাকাগামী হাওর এক্সপ্রেস ট্রেন আটকে দেন শিক্ষার্থীরা।
ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আক্তার হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে গিয়েছি। রেলপথ থেকে সরে যেতে শিক্ষার্থীদের বুঝানো হচ্ছে। কিন্তু তারা সরছে না। ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হতে কতক্ষণ সময় লাগবে তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ডিএই, বিএডিসি ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দশম গ্রেডের পদ কেবল কৃষিবিদদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। এছাড়া কোন ডিপ্লোমাধারীরা তাদের নামের পাশে কৃষিবিদ লিখতে পারবে না, তারা এই দাবিতে বিক্ষোভ করছেন।
কৃষিবিদ ঐক্য পরিষদের ৩ দফা দাবি হচ্ছে-
১। ডিএই, বিএডিসিসহ অন্যান্য সব গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ১০ম গ্রেড (উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/ উপ-সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/সমমান) কৃষিবিদদের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।
২। নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ব্যতীত ৯ম গ্রেডে (বিএডিসি এর কোটা বাতিল) পদোন্নতির কোনো সুযোগ রাখা যাবে না।
৩। কৃষি অথবা কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ক স্নাতক ব্যতীত নামের সাথে ‘কৃষিবিদ’ পদবি ব্যবহার করা যাবে না। এ বিষয়ে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এমএন/জেআইএম