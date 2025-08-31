গাঁজা নিয়ে কারাবন্দিদের দেখতে যাওয়ায় এক মাসের কারাদণ্ড

গাঁজা নিয়ে কারাবন্দিদের দেখতে যাওয়ায় এক মাসের কারাদণ্ড
কুমিল্লা কারাগারে বন্দি দুই ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে গাঁজাসহ আটক হয়েছেন এক দর্শনার্থী। এ ঘটনায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে মো. সফিক (৬০) নামে ওই ব্যক্তিকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও বিশ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের চেকপোস্টে এ ঘটনা ঘটে।
কুমিল্লা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার শ্রী রতন কুমার দত্ত আদালত পরিচালনা করেন ।
দণ্ডপ্রাপ্ত মো. সফিক জেলার চান্দিনা উপজেলার রূপনগর গ্রামের ছাদেক মিয়ার ছেলে।
কুমিল্লা কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার হালিমা খাতুন জাগো নিউজকে বলেন, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কারাগারে বন্দি থাকা ইয়াছিন ও ইসমাইলের সঙ্গে দেখা করতে আসনে তার ভাই সফিক। এসময় চেকপোস্টে দায়িত্ব পালনকারী কারারক্ষী মো. আব্দুল হান্নানের সন্দেহ হলে তার দেহ তল্লাশি করা হয়। একপর্যায়ে তার শার্টের পকেটে থাকা বিড়ি ভর্তি গাঁজা ও শরীরে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় ৫ গ্রাম গাঁজা জব্দ করা হয়। এসময় মাদক সেবনে তার অভ্যাস রয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেছেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে তাকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও বিশ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
