নেত্রকোনা জেলা বিএনপির সভাপতি আনোয়ারুল, সম্পাদক হিলালী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নেত্রকোনা
প্রকাশিত: ০৩:৪২ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
নেত্রকোনা জেলা বিএনপির সভাপতি আনোয়ারুল, সম্পাদক হিলালী

নেত্রকোনা জেলা বিএনপির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন অধ্যাপক ডা. আনোয়ারুল হক ও সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন ড. রফিকুল ইসলাম হিলালী। শনিবার (৩০ আগস্ট) দলের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রত্যক্ষ ভোটে তারা নির্বাচিত হন।

অধ্যাপক ডা. আনোয়ারুল হকের সভাপতিত্বে ও ড. রফিকুল ইসলাম হিলালীর সঞ্চালনায় সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম-মহাসচিব হাবিবুর নবী খান সোহেল, আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ আলমগীর, নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শরীফুল আলম, সহ-সাংগঠনিক অ্যাডভোকেট শাহ ওয়ারেছ আলী মামুন, সহ-ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক এটিএম আব্দুল বারী ড্যানি, নির্বাহী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট খুরশেদ মিয়া আলম, অধ্যক্ষ রাবেয়া আলী, সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল ফারুক, অ্যাডভোকেট আরিফা জেসমিন নাহীন প্রমুখ বক্তব্য দেন।

দলীয় সূত্র জানায়, ২০১৪ সালের ২৫ অক্টোবর নেত্রকোনা জেলা বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রায় দেড় বছর পর ২০১৬ সালের ৮ মার্চ দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ১৯২ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন দেন। এরপর ২০১৯ সালে ৬ আগস্ট মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি বিলুপ্ত করে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি। পরে ৬৭ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হলে এতে আহ্বায়ক করা হয় আনোয়ারুল হককে। আর সদস্যসচিব করা হয় কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মো. রফিকুল ইসলাম হিলালীকে।

এইচ এম কামাল/আরএইচ/জেআইএম

