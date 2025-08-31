পাঞ্জা লড়াইয়ে ঘাম ছুটলো শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের

পাঞ্জা লড়াইয়ে ঘাম ছুটলো শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের
মুখোমুখি বসে চোখে চোখ রেখে সমানে সমানে চলছে কব্জির শক্তির লড়াই। সেই সঙ্গে সমানতালে বাহুবলের প্রয়োগ। ভাদ্রের গুমোট গরমে ভরা বিকেল; সূর্যরশ্মির তেজ তখনো প্রবল। আর এমন এক ক্ষণে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করতে চলছে ঘাম ঝরানো কসরত। এক লড়াকুর কব্জির জোরে আরেক লড়াকুর হাতের পাঞ্জা যখন লড়াইয়ের টেবিল ছুঁই ছুঁই করছে; ঠিক তখন দর্শক সারি থেকে শোরগোল উঠছে। বাহু ও কব্জির সমন্বয়ে এমন লড়াইয়ের দৃশ্য-যশোর শহরের লালদিঘি পাড়ে ব্রাদার টিটোস হোম স্কুল আঙিনায়।
শনিবার (৩০ আগস্ট) স্কুলের সামনের আঙিনায় আয়োজিত এ পাঞ্জা লড়াইয়ে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকেরাও অংশ নেয়। এদিন ছিল এ বিটিএইচ পাঞ্জা লড়াইয়ের চূড়ান্ত পর্ব। ৩২ শিক্ষার্থী ও ৮ অভিভাবক এদিন পাঞ্জার লড়াইয়ে নামে। প্রতিযোগিতায় তিন ক্যাটাগরিতে এক শিক্ষার্থী, এক বাবা ও এক মা চ্যাম্পিয়ন হন।
পাঞ্জা লড়াইয়ে বিজয়দের ক্রেস্ট, মোরগ, ডিম ও কলা পুরস্কার দেওয়া হয়। পাঞ্জার লড়াই পরিচালনা করেন ব্রাদার টিটোস হোম স্কুলের অধ্যক্ষ আলী আজম টিটো।
শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম হয়েছে- ১ম শ্রেণির তানজিন আলম, দ্বিতীয় প্রথম শ্রেণির উজ্জয়নী দাস ও তৃতীয় কেজি শ্রেণির বিবেক দাস। বাবাদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন- কেজি ক্লাসের শিক্ষার্থী তাফসিরের বাবা মেরিন উজ্জামান। দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন কেজির শিক্ষার্থী আদৃতা গাইনের বাবা সৌমেন গাইন ও তৃতীয় হয়েছেন একই ক্লাসের আমিরের বাবা সোহাইল হোসেন।
মায়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন- প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী উজ্জয়নী দাসের মা ফাল্গুনী দাস। দ্বিতীয় হয়েছেন নার্সারির শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহর মা খুসনুদা। তৃতীয় হয়েছেন কেজির শিক্ষার্থী আরহাম খানের মা বর্ষা খান।
প্রতিযোগিতা চলাকালে শিক্ষকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মাকসুদা জাবিন, জোহরা আক্তার, সাহানা হক, ফারজানা সুলতানা, ওয়াহিদা আহমেদ, ফাহমিদা ইসলাম, মিথিলা জাহান, লামিয়া সাজুনা, জান্নাতুল ফেরদৌস, তাবাসসুম তাহেরী ও নুরজাহান আফরিন প্রমুখ।
