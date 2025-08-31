চার ঘণ্টা পর ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল শুরু

চার ঘণ্টা পর ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল শুরু
আগামী মঙ্গলবার কৃষি উপদেষ্টার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বৈঠকের আশ্বাসে চার ঘণ্টা পর রেলপথ অবরোধ তুলে নিয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল আবারও শুরু হয়েছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মুফিদুল আলমের আশ্বাসের পর অবরোধ তুলে নেন শিক্ষার্থীরা। পরে হাওর এক্সপ্রেস ট্রেনটি গন্তব্যে ছেড়ে যায়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মো. মেজবাউল হক মিজু জাগো নিউজকে বলেন, আমাদের দাবিগুলো যৌক্তিক। আশা করছি, সরকার দাবি মেনে নেবে। দাবি না মানলে আমরা আরও কঠোর কর্মসূচিতে যাব।
এ বিষয়ে ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আক্তার হোসেন বলেন, শিক্ষার্থীরা রেলপথ থেকে সরে গেছে। ফলে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
এর আগে কৃষিবিদ ঐক্য পরিষদের ঘোষিত ৩ দফা দাবিতে সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ময়মনসিংহের জব্বারের মোড়ে ঢাকাগামী হাওর এক্সপ্রেস ট্রেন আটকে দেন শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে ট্রেনটি ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর দুপুর একটায় জব্বারের মোড় এলাকায় মোহনগঞ্জগামী মহুয়া কমিউটার ট্রেনটি অবরোধ করলে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।
কৃষিবিদ ঐক্য পরিষদের ৩ দফা দাবি হচ্ছে-
১। ডিএই, বিএডিসিসহ অন্যান্য সব গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ১০ম গ্রেড (উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/ উপ-সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/সমমান) কৃষিবিদদের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।
২। নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ব্যতীত ৯ম গ্রেডে (বিএডিসি এর কোটা বাতিল) পদোন্নতির কোনো সুযোগ রাখা যাবে না।
৩। কৃষি অথবা কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ক স্নাতক ব্যতীত নামের সাথে ‘কৃষিবিদ’ পদবি ব্যবহার করা যাবে না। এ বিষয়ে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এমএন/জেআইএম