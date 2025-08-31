সাঁকো পার হতে গিয়ে ডোবায় পড়ে প্রাণ গেলো দুই শিশুর

সাঁকো পার হতে গিয়ে ডোবায় পড়ে প্রাণ গেলো দুই শিশুর
পাবনার ফরিদপুরে সাঁকো পার হতে গিয়ে ডোবার পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুর আড়াইটার দিকে বাড়ির পাশে একটি ডোবা থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
মৃত দুই শিশু হলো উপজেলার খাগড়বাড়িয়া গ্রামের রজব মণ্ডলের ছেলে জিয়ারুল (৩) ও একই গ্রামের মাকসুদুল ইসলামের মেয়ে জমিরন (২)। সম্পর্কে তারা চাচাতো ভাইবোন।
ফরিদপুর সদর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য জমিন উদ্দিন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
খাগরবাড়িয়া গ্রামের ব্যবসায়ী রাজু আহমেদ সরকার জানান, গ্রামের মধ্য দিয়ে একটি ছোট ডোবা আছে। দুপুরের কোনো একসময় বাড়ির পাশে ওই ডোবার ওপর থাকা সাঁকো পার হতে গিয়ে শিশু দুটি পানিতে পড়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে দুপুর আড়াইটার দিকে তাদের মরদেহ ভেসে ওঠে। পরে মরদেহ উদ্ধার করেন স্বজন ও স্থানীয়রা।
ফরিদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসনাত জামান বলেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। সাঁতার জানে না। পরিবারের অসচেতনতায় এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
