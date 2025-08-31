  2. দেশজুড়ে

সাঁকো পার হতে গিয়ে ডোবায় পড়ে প্রাণ গেলো দুই শিশুর

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পাবনা
প্রকাশিত: ০৬:২০ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
সাঁকো পার হতে গিয়ে ডোবায় পড়ে প্রাণ গেলো দুই শিশুর
ফাইল ছবি

পাবনার ফরিদপুরে সাঁকো পার হতে গিয়ে ডোবার পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুর আড়াইটার দিকে বাড়ির পাশে একটি ডোবা থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

মৃত দুই শিশু হলো উপজেলার খাগড়বাড়িয়া গ্রামের রজব মণ্ডলের ছেলে জিয়ারুল (৩) ও একই গ্রামের মাকসুদুল ইসলামের মেয়ে জমিরন (২)। সম্পর্কে তারা চাচাতো ভাইবোন।

ফরিদপুর সদর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য জমিন উদ্দিন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

খাগরবাড়িয়া গ্রামের ব্যবসায়ী রাজু আহমেদ সরকার জানান, গ্রামের মধ্য দিয়ে একটি ছোট ডোবা আছে। দুপুরের কোনো একসময় বাড়ির পাশে ওই ডোবার ওপর থাকা সাঁকো পার হতে গিয়ে শিশু দুটি পানিতে পড়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে দুপুর আড়াইটার দিকে তাদের মরদেহ ভেসে ওঠে। পরে মরদেহ উদ্ধার করেন স্বজন ও স্থানীয়রা।

ফরিদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসনাত জামান বলেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। সাঁতার জানে না। পরিবারের অসচেতনতায় এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

আলমগীর হোসাইন নাবিল/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।