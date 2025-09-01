  2. দেশজুড়ে

যে কোনো মূল্যে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য ধরে রাখতে হবে: শামা ওবায়েদ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি শরীয়তপুর
প্রকাশিত: ০৭:৫৬ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
যে কোনো মূল্যে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য ধরে রাখতে হবে: শামা ওবায়েদ
বক্তব্য রাখছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ

৫ আগস্ট পরবর্তী সময় বিএনপি-জামায়াত সব রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ ছিল। সেই ঐক্য যে কোনো মূল্যে ধরে রাখার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে শরীয়তপুর পৌরসভা মাঠে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান তিনি।

এসময় শামা ওবায়েদ বলেন, ‌‘আমরা যদি সেই ঐক্য ধরে রাখতে না পারি, তাহলে ১৫ বছরের ত্যাগ-তিতিক্ষা, মানুষের রক্ত ঝরা, গুম হওয়া ও ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীরা যে জীবন দিয়েছেন, আবু সাঈদ-মুগ্ধ বন্দুকের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছেন, তাদের সেই আত্মত্যাগ বৃথা যাবে। সুতরাং ঐক্য ধরে রাখতে হবে।’

আওয়ামী লীগের দোসররা সারাদেশে ষড়যন্ত্র করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘ছাত্র -জনতার আন্দোলনের মুখে, অনেক রক্ত ঝরার পরে, শিশুদের হত্যা করার পরে, অনেক মায়ের বুক খালি হওয়ার পরে শেখ হাসিনা পালিয়েছেন কিন্তু দোসররা পালাননি। তারা সারাদেশে ষড়যন্ত্র করে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গণ্ডগোল পাকাচ্ছেন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের ওপর হামলা চালাচ্ছেন। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।’

শরীয়তপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক একেএম নাসির উদ্দিন কালুর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শাহ মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ আহমেদ আসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি সিরাজুল হক মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব মোর্শেদ টিপু, পৌরসভা বিএনপির সভাপতি লুৎফর রহমান ঢালীসহ বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

বিধান মজুমদার অনি/এসআর/এএসএম

