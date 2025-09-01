পরকীয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব
পূর্বাচলের হাঁসের মাংস বিক্রেতা ভাইরাল শাকিলার স্বামীর আত্মহত্যা
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পূর্বাচলের হাঁসের মাংস বিক্রেতা ভাইরাল শাকিলার পরকীয়ার জেরে স্বামী আলমগীর মিয়া (২৬) আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাতে নিহতের বড় ভাই খোরশিদ মিয়া বাদী হয়ে স্ত্রী শাকিলা, শ্যালক শাকিল ও সাকিবের বিরুদ্ধে রূপগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।
নিহত আলমগীর হোসেন গাজীপুরের কালিগঞ্জ থানার মধ্যপাড়া গ্রামের মৃত সাদেক মিয়ার ছেলে।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, পাঁচ বছর আগে রূপগঞ্জের পূর্বাচলের ১৩ নম্বর সেক্টর বিরুলিয়া এলাকার শাকিলার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন আলমগীর। বিয়ের পর থেকে শাকিলা ভাইদের সহায়তায় আলমগীরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে আসছিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর শাকিলা পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন।
পরকীয়া প্রেমিকের সঙ্গে বিভিন্ন ভিডিও ভাইরাল হলে দাম্পত্য কলহ চরমে ওঠে। এরই সূত্র ধরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের মাধ্যমে তাকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়া হয়।
নিহতের ভাই খোরশিদ মিয়া বলেন, ‘পরিকল্পিতভাবে স্ত্রী ও শ্যালকরা আমার ভাইকে নির্যাতন ও প্ররোচনার মাধ্যমে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে।’
এ বিষয়ে রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম বলেন, ‘এ বিষয়ে একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
পরিবার সূত্র জানায়, রোববার (৩১ আগস্ট) সকালে রূপগঞ্জের নীলা মার্কেটসংলগ্ন শ্বশুরবাড়িতে আলমগীরের সঙ্গে শ্যালক শাকিল ও সাকিবের ঝগড়া হয়। এসময় তারা আলমগীরের মোটরসাইকেলের কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেন। পরে সন্ধ্যায় শ্যালক সাকিব ফোন করে জানান, আলমগীর কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। পরে তাকে উদ্ধার করে আশিয়ান মেডিকেল ও পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
