নির্বাচন নিয়ে নেতাকর্মীদের সজাগ থাকতে হবে: টুকু

নির্বাচন নিয়ে নেতাকর্মীদের সজাগ থাকতে হবে: টুকু
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন, জনগণের বহু কাঙ্ক্ষিত আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেন কোনো ধরনের বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য বিএনপির সব স্তরের নেতাকর্মীদের সজাগ থাকতে হবে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সিরাজগঞ্জ শহরের ইসলামিয়া সরকারি কলেজ মাঠে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক আনন্দ মিছিলে তিনি এসব কথা বলেন।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য আরও বলেন, মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বিএনপি প্রতিষ্ঠা করে এই দলের নেতাকর্মীদের শিক্ষা দিয়েছেন সুশৃঙ্খল হয়ে দেশের সব ধর্ম,বর্ণ ও শ্রেণি-পেশার মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার।
সাবেক এই মন্ত্রী বলেন, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিএনপির প্রতিনিধি দল দেখা করে জানিয়ে এসেছেন, ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনে বিএনপি সব ধরনের সহযোগিতা করবে।
জেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য রুমানা মাহমুদ ও সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চুর নেতৃত্বে আনন্দ মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ মিছিলের খোলা ট্রাকে অংশ নেন ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। এতে জেলা বিএনপির ১৮টি ইউনিটের কয়েক হাজার নেতাকর্মী ও জনসাধারণ রঙ-বেরঙের গেঞ্জি, ফেস্টুন, ব্যানার, শহীদ জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া, তারেক রহমানের প্রতিকৃতি, জাতীয় ও দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে নেচে গেয়ে আনন্দ মিছিলে অংশ নেন।
এম এ মালেক/এএমএ