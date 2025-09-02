চুরির অপবাদে কিশোরকে নির্যাতনের অভিযোগ প্রবাসীর বিরুদ্ধে
সোনার গহনা চুরির অভিযোগে নিজ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আটকে রেখে প্রথমে গাছে বেঁধে নির্যাতনের পর ছেড়ে দেওয়া হয় এক কিশোরকে। কয়েকদিন পর আবার ওই কিশোরকে ধরে নিয়ে এসে প্রকাশ্যে নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠেছে এক প্রবাসীর বিরুদ্ধে।
কুষ্টিয়ার কুমারখালীর নন্দলালপুর ইউনিয়নের চড়াইকোল এবং কুমারখালী পৌরসভার তেবাড়িয়া এলাকায় কয়েক দফা এমন মারধরের ঘটনা ঘটে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে ওই কিশোরকে মারপিটের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
মারধরের শিকার ওই কিশোরের নাম সজিব হোসেন (১৫)। সে কুমারখালী পৌরসভার তেবাড়িয়া এলাকার মৃত আবুল কালাম আজাদের ছেলে। অভিযুক্ত প্রবাসীর নাম মো. মাজেদ প্রামাণিক। তিনি উপজেলার নন্দলালপুর ইউনিয়নের চড়াইকোল বোর্ড অফিস এলাকার নিজাম প্রামাণিকের ছেলে এবং সৌদি আরব প্রবাসী। মাজেদ ও সজিব সম্পর্কে ফুফা ও ভাতিজা।
ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, একটি গাছের ডাল বা লাঠি দিয়ে সজিবকে পেটাচ্ছেন প্রবাসী মাজেদ প্রামাণিক। পেটানোর এক পর্যায়ে লাঠি ভেঙে গেলে একটি ইট দিয়ে মারার চেষ্টা করছেন তিনি। সেখানে সজিবের মাসহ অন্যরা রয়েছেন। এ সময় ছেলেকে মারতে দেখে আহাজারি করছিলেন মা আফরোজা।
জানা যায়, প্রায় ১৫ দিন আগে প্রবাসী মাজেদের ছেলের সুন্নতে খৎনার অনুষ্ঠান ছিল। দাওয়াত পেয়ে সজিব মাজেদের বাড়িতে গিয়েছিল। অনুষ্ঠানে মাজেদের স্ত্রী রুমা খাতুনের প্রায় ১০-১২ লাখ টাকার সোনার গহনা চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় সন্দেহের বশবর্তী হয়ে ১৮ আগস্ট সন্ধ্যায় নিজ বাড়ি থেকে সজিবকে তুলে নিয়ে যান মাজেদ ও তার লোকজন। তাকে মাজেদের বাড়িতে আটকে রেখে গাছে বেঁধে নির্যাতন করা হয়।
এ ঘটনার পরদিন সজিবকে ছেড়ে দেন তারা। এরপর ২৩ আগস্ট সকালে সজিবের বাড়িতে গিয়ে আবারও তাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে লাঠি ভেঙেই ফেলেন মাজেদ। এরপর থেকে সজিব ও তার পরিবারকে কয়েক দফা মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন চালাতে থাকেন প্রভাবশালী এই ব্যক্তি। অবশেষে মাজেদের হাত থেকে রেহাই পেতে ২৯ আগস্ট কুমারখালী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেন সজিবের মা আফরোজা খাতুন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সজিবের মা আফরোজা খাতুন বলেন, মিথ্যা চুরির অপবাদ দিয়ে ছেলেকে মাজেদ ও তার লোকজন কয়েক দফা মারধর করেছে। আমাকেও গলাচেপে ধরে মেরেছে। আমি সঠিক বিচারের আশায় থানায় অভিযোগ দিয়েছি। এখন অভিযোগ তুলে নিতে হুমকি দিচ্ছে তারা।
সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী সড়কের ধারে কুমারখালীর নন্দলালপুর ইউনিয়ন পরিষদের পাশে প্রবাসী মাজেদের বাড়িদে গিয়ে কয়েকবার কলিংবেল বাজালেও কেউ সাড়া দেননি। মাজেদের মুঠোফোনটিও বন্ধ থাকায় তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
তবে মাজেদের ভাই মাসুম প্রামাণিক বলেন, সজিব অনুষ্ঠানের সময় বাড়ি থেকে ভাবির ১০-১২ লাখ টাকার সোনার গহনা চুরি করেছে। কয়েকবার স্বীকার করেও ফেরত দিচ্ছে না। এ সব নিয়ে ঝামেলায় আছি। মারধরের কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, উভয়পক্ষই আত্মীয়। নিজেরা বসে সমাধান করা হবে।
কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোন্দকার জিয়াউর রহমান বলেন, এক কিশোরকে মারধরের ঘটনা ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। কিশোরের মা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। বিষয়টির তদন্ত চলছে। পরে বিস্তারিত জানানো যাবে।
আল-মামুন সাগর/এএমএ