মেহেরপুরে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত চার, আতঙ্কে এলাকাবাসী
মেহেরপুরে জেলা বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী শেষে ফেরার পথে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে চারজন আহত হয়েছেন। সোমবার রাত ৮টার দিকে সদর উপজেলার আমঝুপি বাজারে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতরা বর্তমানে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
আহতরা হলেন—আমঝুপি উত্তর পাড়ার রাজা মেম্বারের ছেলে মোস্তাক রাজা (৩৫), আমঝুপি পশ্চিম পাড়ার মৃত রহিমের ছেলে কবির (৩০) রবি শেখের ছেলে আরিফুল ইসলাম (৫৫), আমিরুল ইসলামের ছেলে লিজন (৪৫)।
স্থানীয় সূত্র জানায়, জেলা বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী কর্মসূচি শেষে আমঝুপি বাজারে ফেরার পথে হঠাৎ দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেলের আঘাতে আধা ঘণ্টা ধরে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি বিরাজ করে। এতে পুরো বাজার এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর টহলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন অভিযোগ করে বলেন, কর্মসূচি শেষে নিজেদের নেতাকর্মীদের ফেরত নিয়ে যাওয়ার সময় সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সেক্রেটারি সাইফুল ইসলামের অনুসারীরা হামলা চালায়। অন্যদিকে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এ ঘটনাকে ‘সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড’ আখ্যা দিয়ে দায়ীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং অতিরিক্ত টহল জোরদার করা হয়েছে।
সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকায় এখনও থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। আতঙ্কে সাধারণ মানুষ বাজার এলাকা এড়িয়ে চলছে।
আসিফ ইকবাল/এমআরএম