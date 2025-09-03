৯১ ছাত্রীকে নিয়ে রাবি ছাত্রদল নেতার অশালীন মন্তব্য

৯১ ছাত্রীকে নিয়ে রাবি ছাত্রদল নেতার অশালীন মন্তব্য
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই-৩৬ আবাসিক হলে রাত ১১টার পর প্রবেশ করায় ৯১ ছাত্রীকে হল প্রাধ্যক্ষের অফিসে ডেকে পাঠিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয় হল প্রশাসন। এ ঘটনায় তৈরি করা একটি ফটোকার্ডের নিচে ‘এগুলো ছাত্রী নয়, এগুলো বিনা পারিশ্রমিক যৌনকর্মী’ বলে অশালীন মন্তব্য করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ মখ্দুম হল শাখা ছাত্রদলের সহসভাপতি আনিসুর রহমান মিলন।
ওই ছাত্রদল নেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশনের শিক্ষার্থী। তার বাড়ি সিরাজগঞ্জে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২ সেপ্টেম্বর রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘জুলাই-৩৬ হলের অনাবাসিক ও গণরুমের ছাত্রীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে দেরিতে (রাত ১১টার পর) হলে ফেরার কারণে নিম্নে উল্লিখিত ছাত্রীদের ক্রমিক নম্বর ১-৪৫ পর্যন্ত মঙ্গলবার এবং ক্রমিক নম্বর ৪৬-৯১ পর্যন্ত বুধবার বিকেল ৪টায় প্রাধ্যক্ষের অফিস কক্ষে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো।’
এই ঘটনায় তৈরি করা নিউজের ফটোকার্ডের নিচে ছাত্রদলের এই নেতা লেখেন, ‘এগুলো ছাত্রী নয়, এগুলো বিনা পারিশ্রমিক যৌনকর্মী’। যা ক্যাম্পাসজুড়ে ব্যাপক সমালোচনা সৃষ্টি হয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করা হলে ওই ছাত্রদল নেতার কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এমনকি বিষয়টি জানাজানি হলে তিনি তার ফেসবুক আইডি ডিঅ্যাক্টিভেট করে দেন।
এ বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেন, বিষয়টি আমি শুনেছি। নারীদের নিয়ে বাজে মন্তব্য করা সেই নেতার বিষয়ে আমরা খোঁজ নিচ্ছি। যদি ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়, অবশ্যই সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমানকে কল করা হলে তিনি বলেন, যে কোনো নারী শিক্ষার্থীকে যে কোনো অবমাননাকর কোনো বক্তব্য করলে আমরা বিষয়টি সিরিয়াসভাবে দেখবো। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। আমরা জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন মানবোই না, তার ওপর যদি কেউ এমন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে, তাহলে তাকে ছাড় দেবো না। সে যেই হোক, তাকে আমরা আইনের মুখোমুখি দাঁড় করবোই।
মনির হোসেন মাহিন/এমআইএইচএস