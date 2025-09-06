আমরা আওয়ামী লীগ চাই না, ‘জয় বাংলা চাই’: কাদের সিদ্দিকী

আমরা আওয়ামী লীগ চাই না, ‘জয় বাংলা চাই’: কাদের সিদ্দিকী
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেছেন, আমরা আওয়ামী লীগ চাই না, ‘জয় বাংলা’ চাই। আমরা শেখ হাসিনাকে চাই না, বঙ্গবন্ধুকে চাই।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সখীপুর উপজেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের বর্ধিত সভায় তিনি এ কথা বলেন।
কাদের সিদ্দিকী আরও বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধকে গালি দিলে যেমন বঙ্গবন্ধুকে গালি দেওয়া হয়, তেমনি জিয়াউর রহমানকেও গালি দেওয়া হয়। জিয়াউর রহমান একজন শ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা। তাকে নিয়ে আওয়ামী লীগ হাজার কথা বলতে পারে। তাকে নিয়ে আমার বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ নেই। জিয়াউর রহমান আমার চেয়েও বড় মুক্তিযোদ্ধা। বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা, বাংলাদেশ মেনে যারা রাজনীতি করবেন, আমরা তাদের সঙ্গে আছি।’
উপজেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি আব্দস ছবুর খানের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গাজীপুর জেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি আব্দুর রহমান, উপজেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আশিক জাহাঙ্গীর, যুগ্ম- সম্পাদক আলমগীর সিদ্দিক, সাংগঠনিক সম্পাদক তুহিন সিদ্দিকী প্রমুখ।
পরে এক পর্যায়ে দুপুর আড়াইটার দিকে বর্ধিত সভায় অসুস্থ হয়ে পড়েন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। এসময় সভা বাতিল হয়ে যায়।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এসআর/জেআইএম