লাফ দিয়ে পুলিশ সদস্যের আত্মহত্যাচেষ্টা, গোড়ালি বিচ্ছিন্ন

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:০১ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আহত পুলিশ সদস্য

বান্দরবানে পুলিশ লাইনের চারতলা ভবন থেকে লাফ দিয়ে রাশেদুল ইসলাম (২৮) নামের এক পুলিশ সদস্য আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। পরে মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

শনিবার (৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় বান্দরবান সদরের বালা ঘাটা পুলিশ লাইনের ব্যারাকে এ ঘটনা ঘটে।

আহত পুলিশ সদস্য রাশেদুল ইসলাম জামালপুলের সরিষাবাড়ী উপজেলার আব্দুস সালামের ছেলে। তিনি বান্দরবান পুলিশ লাইনে কর্মরত।

পুলিশ জানায়, কনস্টেবল রাশিদুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে মানসিকভাবে অসুস্থ। পুলিশ লাইন হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছিল। আজ সন্ধ্যায় হঠাৎ ব্যারাকের দোতলা থেকে তিনি লাফিয়ে পড়েন। এতে তার দুই পায়ের গোড়ালি পা থেকে আলাদা হয়ে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে বান্দরবান সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে রেফার করা চট্টগ্রামে।

এ বিষয়ে বান্দরবান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম বলেন, এক পুলিশ সদস্য ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েছেন। তিনি আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন। লাইনের হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছিল।

