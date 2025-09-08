  2. দেশজুড়ে

মোটরসাইকেল থেকে সড়কে পড়া দুই আরোহীকে চাপা দিয়ে মারলো গাড়ি

প্রকাশিত: ০৮:৪৬ এএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজবাড়ীর কালুখালীতে অজ্ঞাত গাড়িচাপায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এতে আহত হ‌য়েছেন আরও দুইজন।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের বাংলাদেশ হাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত‌দের উদ্ধার ক‌রে হাসপাতা‌লে ভর্তি করা হয়েছে।

নিহতরা হলেন, পাংশা উপজেলার মৈশালা গ্রামের স্বাধীন এবং কালুখালী উপজেলার ঘিকমলা এলাকার আরিফ।

পাংশা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হেলাল উদ্দিন জানান, পাংশা থেকে দুটি মোটরসাইকেলে চারজন কালুখালীর দিকে আসছিল। পথে বাংলাদেশ হাট এলাকায় পৌঁছালে একটি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে পড়ে যায়। সেসময় পেছনে থাকা অপর মোটরসাইকেলটিও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যায়। পরে অজ্ঞাত একটি গাড়ি তাদের চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এসময় ঘটনাস্থলেই দুজন মারা যায়। আহত দুজনকে স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ দুটি উদ্ধার করেছে। ধারণা করা হ‌চ্ছে মোটরসাইকেল দুটির বেপরোয়া গতির কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এরপরও তদন্ত করছে পুলিশ। সেইসঙ্গে ঘাতক অজ্ঞাত গাড়ি ও চালককে আটকের চেষ্টা চলছে বলেন জানান ওসি।

