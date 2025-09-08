ছেলের বিরুদ্ধে বাবার অভিযোগ, তদন্তে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ

ছেলের বিরুদ্ধে বাবার অভিযোগ, তদন্তে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ
বৃদ্ধ বাবা থানায় অভিযোগ দিয়েছেন ছেলের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগ আমলে নিয়ে ঘটনা তদন্তে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন মানিকগঞ্জ সদর থানার তিন পুলিশ সদস্য।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার মহেশপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন- সদর থানার সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) কামাল হোসেন, কনস্টেবল সুজন মিয়া ও সাইফুল হোসেন।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রোববার দুপুরে মহেশপুর গ্রামের বাসিন্দা মঙ্গল হোসেন (৮০) তার ছেলে গিয়াস উদ্দিনের (৫৩) বিরুদ্ধে ভরণপোষণ না করা ও বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ করেন। পরে অভিযোগ তদন্তে বিকেলে এসআই কামাল হোসেন দুই কনস্টেবলকে নিয়ে ঘটনাস্থলে গেলে অভিযুক্ত গিয়াস উদ্দিনের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে গিয়াস উদ্দিন ও তার পরিবারের সদস্যরা পুলিশ সদস্যদের মারধর করে আহত করেন।
- আরও পড়ুন-
- ‘নারীদের সুরা-কেরাত শেখাতে হুজুর রাখবে বিএনপি’
- হবিগঞ্জে পুরোনো কূপে নতুন গ্যাসের সন্ধান
- মরদেহ দাফন করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুজনের মৃত্যু
খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ গিয়ে গিয়াস উদ্দিন ও তার ছেলে রনি মিয়াকে (১৮) আটক করে। এছাড়া আহত তিন পুলিশ সদস্যকে মানিকগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মুস্তাফিজুর রহমান জানান, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে এসআই কামাল হোসেনের নাক ফেটে যাওয়ায় তার অবস্থা গুরুতর বলে উল্লেখ করেন তিনি।
মানিকগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে গিয়ে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্ত গিয়াস উদ্দিন ও তার ছেলেকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।
সজল আলী/এফএ/জেআইএম