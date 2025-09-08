ঝালকাঠি প্রেসক্লাবের সভাপতি কাজী খলিলুর রহমান আর নেই
ঝালকাঠি প্রেসক্লাবের সভাপতি কাজী খলিলুর রহমান আর নেই। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
২০ আগস্ট ভোরে ঝালকাঠি শহরের স্টেশন রোডের নিজ বাসভবনে ব্রেইন স্ট্রোক করেন তিনি। পরে ঝালকাঠি সদর হাসপাতাল ও বরিশাল শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার আগারগাঁও নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার সকালে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও পুত্রসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন।
- আরও পড়ুন
- এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেছে বিএনপি
- রাতের আঁধারে কৃষকের ৪০০ লাউ গাছ কেটে দিলো দুর্বৃত্তরা
- ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে শ্রমিকদের অবরোধ, পুলিশের লাঠিচার্জ
কাজী খলিলুর রহমান দৈনিক নয়াদিগন্ত, মাছরাঙা টিভি ও বাংলাদেশ বেতারের ঝালকাঠি জেলা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
তার মৃত্যুতে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন রাজনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
মো. আতিকুর রহমান/এফএ/জিকেএস