প্রস্তাবিত ফরিদপুর বিভাগে যেতে না চেয়ে শরীয়তপুরে বিক্ষোভ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি শরীয়তপুর
প্রকাশিত: ০৫:২৩ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) সভায় কুমিল্লা ও ফরিদপুরকে আলাদা বিভাগ করার প্রস্তাব অনুমোদন দিতে যাচ্ছে অন্তর্বকার্লীন সরকার। তবে প্রস্তাবিত ফরিদপুর বিভাগের সঙ্গে না গিয়ে ঢাকা বিভাগে থাকার দাবি জানিয়ে ‘জাগো শরীয়তপুর’ নামে একটি সংগঠন মানববন্ধন করেছে।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২টার দিকে শহরের চৌরাঙ্গী এলাকায় ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন করে সংগঠনটি। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরাসহ জেলার সাধারণ নাগরিকরা অংশ নেন। মানববন্ধন শেষে তোরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এরপর ৭২ ঘণ্টার আল্টিমেটাম জানিয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি দেন বিক্ষোভকারীরা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সম্প্রতি কয়েকটি গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানতে পেরেছি পদ্মা ও মেঘনা নামে বিভাগ হচ্ছে না। কুমিল্লা ও ফরিদপুরকে আলাদা বিভাগ করার জন্য জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে সরকার। আগামী প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) সভায় কুমিল্লা ও ফরিদপুরকে আলাদা বিভাগ করার প্রস্তাব অনুমোদন দিতে যাচ্ছে অন্তর্বকার্লীন সরকার। তবে ভৌগোলিক দিক বিবেচনায় শরীয়তপুর থেকে ফরিদপুরের তুলনায় ঢাকার দূরত্ব কম। এছাড়া শরীয়তপুরের সঙ্গে ঢাকার শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, ব্যবসা বাণিজ্যের এক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে।

তারা আরও বলেন, পদ্মা সেতু চালুর পর থেকে সেগুলো আরও সহজতর হয়েছে। তাই শরীয়তপুরবাসী কোনোভাবেই ফরিদপুর বিভাগে যেতে চাচ্ছে না। শরীয়তপুর জেলাকে ঢাকা বিভাগ থেকে আলাদা করার চেষ্টা করা হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন বিক্ষোভকারীরা।

এসময় জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক এইচ এম জাকির বলেন, আমরা এরই মধ্যে জানতে পেরেছি ফরিদপুর ও কুমিল্লা বিভাগ ঘোষণার চেষ্টা হচ্ছে। শরীয়তপুর জেলাকে প্রস্তাবনা ফরিদপুর বিভাগের সঙ্গে রাখতে চাচ্ছে। তবে আমরা দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিভাগের সঙ্গে রয়েছি, তাই কোনোভাবেই আমরা ফরিদপুর বিভাগে যাবো না। যদি আমাদের দাবি উপেক্ষা করা হয় তাহলে কঠোর আন্দোলনে যাবো।

জাগো শরীয়তপুর’র আহ্বায়ক আমিন মোহাম্মদ জিতু বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মূল দপ্তরগুলো ঢাকা বিভাগে। গত সরকার ফরিদপুর বিভাগ তৈরি করার প্রহসনের মাধ্যমে অনেক দপ্তর গোপালগঞ্জে নিয়ে গেছে। আমরা কোনোভাবেই ফরিদপুর বিভাগে যেতে চাচ্ছি না। আমাদের জেলাবাসীর প্রাণের দাবি আমরা ঢাকা বিভাগের সঙ্গেই থাকবো।

বিধান মজুমদার অনি/এমএন/এমএস

