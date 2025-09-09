রূপগঞ্জে বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ শ্রমিকদের

রূপগঞ্জে বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ শ্রমিকদের
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ৪ মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা- সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন প্রিমিয়ার স্টিল অ্যান্ড রি রোলিং মিলের শ্রমিকরা। অবরোধের কারণে মহাসড়কের উভয় পাশে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যানজটের সৃষ্টি হয়।
মঙ্গলবার(৯ সেপ্টেম্বর) বেলা ২টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের আড়িয়াব এলাকায় সড়কে বিদ্যুতের খুঁটি ফেলে অবরোধ কর্মসূচিতে অংশ নেন কয়েকশ শ্রমিক। মালিকপক্ষ দুই দিনের ভেতর বকেয়া পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিলে আধাঘণ্টা পর অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।
পুলিশ ও কারখানার শ্রমিকরা জানান, কারখানাটিতে প্রায় ২৫০ জন শ্রমিক কাজ করেন। তাদের চার মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে বকেয়া বেতন চাইলে কর্তৃপক্ষ টালবাহানা শুরু করে। মঙ্গলবার দুপুরে কারখানায় এসে শ্রমিকরা তাদের বকেয়া বেতনের জন্য মহাসড়ক অবরোধ করে আন্দোলন শুরু করেন।
এসময় উত্তেজিত শ্রমিকরা লাঠিসোঁটা ও ইটপাটকেল নিয়ে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে অবস্থান নেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে। মালিকপক্ষ আগামী দুইদিন পর ১১ সেপ্টেম্বর বেতন-ভাতা পরিশোধের আশ্বাস দিলে আন্দোলনকারীরা তাদের অবরোধ কর্মসূচি তুলে নেন। দুপুর আড়াইটার দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল শুরু হয়।
এ বিষয়ে প্রিমিয়ার স্টিল মিলস লিমিটেড কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাদের পাওয়া যায়নি।
ভুলতা হাইওয়ে পুলিশ পরিদর্শক মুফাখখির উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, প্রিমিয়ার স্টিল মিলস নামক একটি কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে দুপুরে বিদ্যুতের খুঁটি ফেলে মহাসড়ক অবরোধ করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে। মালিকপক্ষ দুই দিনের ভেতর বকেয়া বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা অবরোধ কর্মসূচি তুলে নেন।
নাজমুল হুদা/এমএন/এএসএম