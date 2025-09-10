উখিয়া সীমান্ত থেকে পৌনে তিন লাখ পিস ইয়াবা উদ্ধার

উখিয়া সীমান্ত থেকে পৌনে তিন লাখ পিস ইয়াবা উদ্ধার
কক্সবাজারে উখিয়ায় বাংলাদেশ-মিয়ানমা সীমান্ত থেকে ২ লাখ ৮০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে বিজিবি। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন উখিয়া ব্যাটালিয়ন ৬৪ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
তিনি জানান, মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে বালুখালী বিওপির একটি বিশেষ টহলদল সীমান্ত এলাকায় অবস্থান নেয়। এসময় রাত সাড়ে ৯টায় মিয়ানমার দিক থেকে ১০-১২ জন লোক বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করলে বিজিবি সদস্যরা তাদের চ্যালেঞ্জ করে। এসময় ৬-৭ জন চিহ্নিত চোরাকারবারিকে শনাক্ত করে বিজিবি।
তারা দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা প্রদর্শন করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করে। উপস্থিত বিজিবি সদস্যরা তা মোকাবেলা করলে চোরাকারবারিরা খালে ঝাপ দিয়ে সাঁতরে মিয়ানমারের দিকে চলে যায়। পরে খালের পাড়ে তল্লাশি করে ২ লাখ ৮০ হাজার পিস ইয়াবা পাওয়া যায়।
পরবর্তীতে চিহ্নিত চোরাকারবারিদের আটকের জন্য রাত ও সকালে অভিযান পরিচালনা করা হলেও তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি।
বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন আরও জানান, বিজিবি শুধু সীমান্ত পাহারায় নয়, মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধেও সবসময় কঠোর অবস্থান নিয়ে কাজ করছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
জাহাঙ্গীর আলম/এমএন/জিকেএস