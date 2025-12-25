নেতাকর্মীরা বলছেন ‘ঈদের অনুভূতি’

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সাভার (ঢাকা)
প্রকাশিত: ০৯:৫৫ এএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
তারেক রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে তাকে স্বাগত জানাতে সাভার-আশুলিয়া ও ধামরাই থেকে ছোট বড় বিভিন্ন যানবাহনযোগে ৩০০ ফিটের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) ঢাকা-আরিচা মহাসড়কেরর নবীনগর, নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কের বাইপাইল ও সাভারের বিভিন্ন বাস স্ট্যান্ডে ছোট ছোট মিছিল ও গাড়িবহর নিয়ে জড়ো হতে থাকে নেতাকর্মীরা। পরে তারা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

বিএনপি নেতাকর্মীরা বলেন, তারেক রহমান বীরের বেশে আসবে দেশে, এটা শ্লোগান ঘিরে সারাদেশের মানুষের স্বপ্ন ছিল। সেটি বাস্তবায়নের জন্য তারেক রহমান দেশ গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে, বিএনপির রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা নিয়ে মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য তিনি আসছেন।

এসময় ঢাকা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক নাজমুল হাসান অভি বলেন, ঈদ হলে যেমন অনুভূতি হয়, বিএনপির নেতাকর্মীদের মাঝে তেমন অনুভূতি দেখা দিয়েছে। তাই সারাদেশের সব স্তরের মানুষ তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে ৩০০ ফিটের দিকে রওনা হয়েছেন।

মাহফুজুর রহমান নিপু/এএইচ/এএসএম

