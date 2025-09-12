ডাকসুতে শিবির জেতায় শতাধিক শিশুকে খাওয়ালেন নোমান

ডাকসুতে শিবির জেতায় শতাধিক শিশুকে খাওয়ালেন নোমান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে শিবির প্যানেল বিজয়ী হলে এক হাজার দুস্থ মানুষকে একবেলা ভালো খাবার খাওয়াবেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন পটুয়াখালীর সমাজকর্মী নোমান মিঠু। তিনি তার প্রতিশ্রুতি রেখেছেন।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) জুমার নামাজ শেষে পটুয়াখালী শহীদ আলাউদ্দিন শিশু পার্ক মাঠে প্রথম ধাপে শতাধিক শিশুর হাতে খাবার তুলে দেওয়া হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘পটুয়াখালীবাসী’র সহযোগিতায় এই বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।
নোমান মিঠু জানান, ডাকসু নির্বাচনে শিবির প্যানেল বিজয়ী হলে তিনি এক হাজার মানুষের জন্য খাবারের আয়োজন করবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবেই আজ প্রথম ধাপে ১০০ জনের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।
- আরও পড়ুন:
- ডাকসুতে ছাত্রশিবিরের ভূমিধস জয়
তিনি আরও বলেন, ‘শিবিরের শিক্ষার্থীরা মেধাবী। আমি বিশ্বাস করেছিলাম তারা বিজয়ী হবেন। তাই আজ নিজ হাতে রান্না করে সন্তানদের সহযোগিতায় খাবার প্যাকেট তৈরি করেছি। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে সেগুলো বিতরণ করা হয়েছে।’
প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে চমক দেখিয়েছে ছাত্রশিবির। ২৮টি পদের মধ্যে ২৩টি পদেই জিতেছেন শিবিরের ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্যানেলের সদস্যরা।
মাহমুদ হাসান রায়হান/এসআর/এএসএম