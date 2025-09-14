  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাটে শিথিল হলো তিনদিনের হরতাল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বাগেরহাট
প্রকাশিত: ০২:১৬ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাগেরহাটে চারটি সংসদীয় আসন বহালের দাবিতে পূর্বঘোষিত টানা তিনদিনের হরতাল আংশিক শিথিল করা হয়েছে। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় ডিসি অফিস ও আদালত অবরোধ কর্মসূচি থেকে এ ঘোষণা দেন সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির নেতাকর্মীরা।

ঘোষণা অনুযায়ী, সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এবং মঙ্গল ও বুধবার সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হবে।

এর আগে সোমবার থেকে বুধবার সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল ঘোষণা করা হয়। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এক জরুরি সভা শেষে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির নেতাকর্মীরা।

সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির নেতা এম.এ সালাম বলেন, জনগণের দুর্ভোগ বিবেচনায় হরতালে শুধুমাত্র মহাসড়ক অবরোধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল সোমবার সকাল-সন্ধ্যা হরতাল-অবরোধ পালন করা হবে। তবে দোকানপাট খোলা থাকবে এবং রিকশা, ইজিবাইক, মোটরসাইকেল চলবে।

তিনি আরও জানান, হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজা উপলক্ষে তাদের চলাচল স্বাভাবিক রাখতে মঙ্গলবার ও বুধবার সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল-অবরোধ পালন করা হবে। এসময় কেবল মহাসড়ক অবরোধ থাকবে, ইউনিয়ন বা অভ্যন্তরীণ সড়ক খোলা থাকবে।

সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির সদস্য সচিব শেখ মো. ইউনুস বলেন, জরুরি সেবাদানকারী যানবাহন, অ্যাম্বুলেন্স, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গাড়ি, বিদ্যুৎ ও ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি, পরীক্ষার্থীদের বাহন, রিকশা, অটোরিকশা, মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেল হরতালের আওতার বাইরে থাকবে।

বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট ওয়াহিদুজ্জামান দীপু বলেন, আমরা উচ্চ আদালতে রিট করার সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছি। আশা করি আগামী সপ্তাহে শুনানি হবে। আমরা কাঙ্ক্ষিত আসন ফিরে পাবো।

নাহিদ ফরাজী/এফএ/এমএস

