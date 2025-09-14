ছাত্রীকে বউ সাজে একা দেখতে চান অধ্যক্ষ, কলেজ গেটে ঝুলছে স্ক্রিনশট
নওগাঁয় ছাত্রীদের অধ্যক্ষের কুপ্রস্তাব ও আপত্তিকর কথোপকথনের স্ক্রিনশট দিয়ে ব্যানার বানিয়ে কলেজের গেটে টানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। নওগাঁ সরকারি কলেজের ওই অধ্যক্ষকে ‘চরিত্রহীন’ আখ্যায়িত করে তার অপসারণ চেয়ে আয়োজিত প্রতিবাদ কর্মসূচির অংশ হিসেবে রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কলেজের প্রধান ফটকে এ ব্যানার ঝোলানো হয়।
ওই ব্যানারে লেখা হয়, ‘নওগাঁ সরকারি কলেজ অধ্যক্ষের নারী শিক্ষার্থীদের সাথে কুরুচিপূর্ণ কথোপকথন।’ এছাড়া ওই অধ্যক্ষের অপসারণ চেয়ে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।
এর আগে শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীদের আপত্তিকর মেসেজ পাঠানোসহ অবৈধ সম্পর্কে জড়াতে চাপ প্রয়োগের অভিযোগ ওঠে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সামসুল হকের বিরুদ্ধে। ওইদিন রাত ৯টা ৫৭ মিনিটে ‘ছাত্রীকে ওড়না ছাড়া দেখার আবদার অধ্যক্ষের, স্ক্রিনশট ভাইরাল’ শিরোনামে জাগো নিউজে সংবাদ প্রকাশ হয়।
এ সংক্রান্ত বিভিন্ন স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়ে ফেসবুকে। যেখানে শিক্ষার্থীদের ওড়না ছাড়াসহ বিভিন্ন সাজে দেখার আবদার করতে দেখা যায় অধ্যক্ষ সামসুল হককে।
ভাইরাল হওয়া এসব স্ক্রিনশটের একটিতে দেখা যায়, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে ১০টায় এক ছাত্রীর প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করে অধ্যক্ষ সামসুল হক বলেন, ‘নতুন বউ সাজে দেখা করলে না।’ উত্তরে ছাত্রী বলেন, ‘স্যার ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম। স্টল থেকে বের হওয়ার সময় পাইনি। আজকে আমাদের স্টলে সবচাইতে বেশি সেল হইছে।’ এরপর সামসুল হক লেখেন, ‘আমি তোমার বিউটি (সৌন্দর্য) থেকে বঞ্চিত হলাম।’ উত্তরে ওই ছাত্রী বলেন, ‘কেনো স্যার দেখা হইছিল তো আপনার সাথে। তবে আপনাকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ স্যার। এতো সুন্দর একটা আয়োজন করার জন্য। আমরা অনেক এনজয় করেছি।’ উত্তরে অধ্যক্ষ লেখেন, ‘আমাকে দেখা দিলে আমিও করতাম।’ এবার জবাবে শিক্ষার্থী লেখেন, ‘স্যরি স্যার। আজকে খুবই ব্যস্ত সময় কেটেছে।’ এবার সামসুল হক প্রশ্ন করেন, ‘কবে দেখা দিবে ওই একই সাজে?’ উত্তরে ছাত্রী বলেন, ‘নেক্সট প্রোগ্রামে স্যার।’ একপর্যায়ে আবদার জানিয়ে ছাত্রীকে সামসুল হক বলেন, ‘হবে না। যেদিন বলবো, সেদিনই দেখাতে হবে।’
ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া আরেক স্ক্রিনশটে দেখা যায়, অধ্যক্ষ সামসুল হক তার ছাত্রীর সৌন্দর্যের প্রশংসা করছেন। প্রশংসার একপর্যায়ে ছাত্রীকে সামসুল হক লেখেন, ‘আরও সুন্দরী ছবি আছে তোমার?’ উত্তরে ওই শিক্ষার্থী বলেন, ‘আর নেই স্যার। আমি সুন্দর না। আমার যা মনে হয়।’ সামসুল হক লেখেন, ‘আছে আছে। ওড়না ছাড়া।’ উত্তরে শিক্ষার্থী বলেন, ‘নেই স্যার। স্যরি স্যার।’ তাৎক্ষণিক সামসুল হক বলেন, ‘কলেজে দেখেছি তো।’ উত্তরে শিক্ষার্থী বলেন, ‘না স্যার। স্যরি। নেই স্যার। মাফ করবেন।’ এরপর সামসুল হক বলেন, ‘ওকে। সামনেই দেখবো। অনেক অনেক অনেক ভালো থেকো। বাই।’
আরেক স্ক্রিনশটে দেখা যায়, দ্বাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রীর ফেসবুকের স্টোরিতে শেয়ার করা ছবিতে অতীব চমৎকার লিখে প্রশংসা করেছেন অধ্যক্ষ সামসুল হক। গত ৩১ মার্চে মেসেঞ্জারের নোটে ওই শিক্ষার্থী একটি হিন্দি গান সেট করে লেখেন ‘কিছু মানুষের সাথে দূরত্ব হওয়া ভীষণ দরকার’। ওই নোটের রিপ্লাই দেন সামসুল হক। তিনি ওই শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করে লেখেন, ‘আমি কি তার মধ্যে?’
এদিকে রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় নওগাঁ সরকারি কলেজ মাঠে অধ্যক্ষ অধ্যাপক সামসুল হকের অপসারণ চেয়ে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করছেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থী, জুলাই যোদ্ধা সংসদ, আহত ও শহীদদের পরিবারের পৃথক দুটি ব্যানারে ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি পালিত হয়।
মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নওগাঁ জেলা সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি মিজানুর রহমান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্র প্রতিনিধি আরমান হোসেন, শহীদ ফাহমিনের মা কাজী লুলুন মাখমিম (শিল্পী) ও কলেজ শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জুনায়েদ হোসেন জুনসহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন। এতে অংশ নেন কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরাও।
বক্তারা বলেন, একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শিক্ষার্থীই শিক্ষকদের কাছে সন্তান সমতুল্য। অথচ নিজেদের সন্তানদের চেয়েও অল্প বয়সী ছাত্রীদের মেসেঞ্জারে অশ্লীল মেসেজ পাঠান অধ্যক্ষ। তার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে না জড়ালে সেই ছাত্রীকে নানানভাবে চাপে ফেলানোর চিত্রও দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি সরকারি কলেজকে দুর্নীতির আখড়া বানানো হয়েছে। প্রতিবাদ করতে গেলে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করতে দ্বিধাবোধ করে না কলেজ প্রশাসন। তাই এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অধ্যক্ষের চেয়ারে বসার যোগ্যতা হারিয়েছেন সামসুল হক। অবিলম্বে তাকে কলেজ থেকে অপরাণের মধ্য দিয়ে চাকরিচ্যু করতে হবে।
নওগাঁ সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্র প্রতিনিধি আরমান হোসেন বলেন, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে এই কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করার পর মনিরুজ্জামান বিদ্যুৎ স্যারসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষককে নিয়ে একটি সিন্ডিকেট গড়ে তুলছেন সামসুল হক স্যার। তার এই সিন্ডিকেট কলেজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক তহবিলের টাকা লুটপাটে ব্যস্ত থাকে। সুন্দর কোনো ছাত্রী এই সিন্ডিকেটের নজরে এলে অধ্যক্ষকে সেই বার্তা পৌঁছে দেন মনিরুজ্জামান বিদ্যুৎ স্যার। এরপর সুকৌশলে মেয়েদের অনৈতিক কাজে জড়াতে চাপ প্রয়োগ করা হয়। কলেজে শিক্ষার পরিবেশ পুরোটাই তারা নষ্ট করে ফেলেছেন। তাদের শেকড়সহ উপড়ে না ফেললে কলেজে শিক্ষার পরিবেশ ফিরবে না।
নওগাঁ জেলা সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি মিজানুর রহমান বলেন, ছাত্রীদের কাউকে ওড়না ছাড়া আবার কাউকে নতুন বউ সাজে দেখতে চেয়ে মেসেঞ্জারে আবদার করেছেন অধ্যক্ষ সামসুল হক। একান্তে দেখা করার জন্যেও ছাত্রীদের চাপ প্রয়োগ করেছেন তিনি। এই কেলেঙ্কারি দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতেই কলেজ গেটে তার স্ত্রিনশটগুলো প্রিন্ট করে ব্যানার টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতদিন শিক্ষার্থীরা ভয়ে প্রতিবাদের সাহস পায়নি। এসব আর চলতে দেওয়া হবে না। অবিলম্বে অধ্যক্ষ সামসুল হকের বরখাস্ত চাই।
অভিযোগের বিষয়ে জানতে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সামসুল হকের মুঠোফোনে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।
আরমান হোসেন রুমন/এমএন/জিকেএস