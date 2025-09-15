  2. দেশজুড়ে

জাতীয় প্রতিবন্ধী দলের ক্রিকেটার ইকবালের ভাই নিখোঁজ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বাগেরহাট
প্রকাশিত: ০৯:৩৩ এএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: ভাই ইকবাল হোসেনের সঙ্গে নিখোঁজ মো. হাসান খান (বামে)

বাগেরহাটে বাংলাদেশ শারীরিক প্রতিবন্ধী ক্রিকেট দলের সদস্য মো. ইকবাল হোসেনের ভাই মো. হাসান খান (২৪) এক সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ রয়েছেন।

এ ঘটনায় মোরেলগঞ্জ থানায় সাধারণ ডায়রি করেছেন প্রতিবন্ধী ক্রিকেটার মো. ইকবাল হোসেন। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) তিনি এই ডায়রি করেন।

নিখোঁজ মো. হাসান খান মোরেলগঞ্জ উপজেলার কালিকাবাড়ী গ্রামের মৃত মো. ইলিয়াস খানের ছেলে। হাসান খান একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। তার উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মাঝারি গড়নের এবং ওজন আনুমানিক ৫০ কেজি। মুখে হালকা দাড়ি আছে। তিনি স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারেন। একা একা চলাচলও করতে পারেন বলে জানিয়েছেন বড় ভাই মো. ইকবাল হোসেন।

তিনি বলেন, গেল ৮ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টার দিকে উপজেলার বলইবুনিয়া ইউনিয়নের কালিকাবাড়ী এলাকা থেকে মো. হাসান খান নিখোঁজ হয়। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান পাইনি। ছোট ভাইয়ের খোঁজ না পেয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন বলে জানান ইকবাল হোসেন।

নিখোঁজ মো. হাসান খানের মা মোমেনা বেগম বলেন, প্রায় এক সপ্তাহ হয় আমার ছেলের মুখ দেখি না। আমার পাগল ছেলে, কোথায় আছে কেমন আছে জানি না। পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ আমার ছেলেকে খুঁজে বের করতে সহযোগিতা করুন।

মোরেলগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মতলুবর রহমান বলেন, নিখোঁজের বড় ভাই একটি সাধারণ ডায়রি করেছেন। আমরা সব থানায় বেতার বার্তা পাঠিয়েছি। সেইসঙ্গে সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

নাহিদ ফরাজী/এফএ/জেআইএম

