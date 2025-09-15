টাঙ্গাইলে যৌনপল্লি থেকে যুবলীগ নেতা গ্রেফতার
টাঙ্গাইলে যৌনপল্লি থেকে শাহ জনি নামের যুবলীগের এক নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাতে শহরে কান্দাপাড়ার যৌনপল্লি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
শাহ জনি শহর যুবলীগের যুগ্ম-সম্পাদক এবং ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি। তিনি ছাত্র-জনতার ওপর হামলা-মামলার আসামি।
পুলিশ জানায়, গত বছরের ২৪ জুলাই টাঙ্গাইলে মদের ঘরের মোড়ে জুলাই আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর হামলা করা হয়। সেই হামলায় শাহ জনি আসামি ছিলেন। মামলার পর থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন।
টাঙ্গাইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তানভীর আহমেদ বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কান্দাপাড়ার যৌনপল্লীতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার সকালে তাকে টাঙ্গাইল আদালতে পাঠানো হয়।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/আরএইচ/এএসএম